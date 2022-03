Prezzo del latte, trovata l’intesa tra allevatori e Fattoria Latte Sano

A pochi giorni dal lancio della campagna a sostegno del latte fresco, Ariete Fattoria Latte Sano ha annunciato un accordo con gli allevatori.

A seguito di un nuovo incontro, organizzato dall’azienda che detiene il 27% del mercato del latte fresco nel Lazio, è stato raggiunto un obiettivo che consente di fornire un po’ di ossigeno per il comparto lattiero. L’accordo, rappresenta un punto di partenza nella trattativa e porta al 14% di aumento complessivo da inizio anno.

Il confronto

“Solo con il dialogo e con la reciproca consapevolezza delle difficoltà che produzione e trasformazione stanno attraversando, potremo fronteggiare, uniti, l’eccezionale ondata di rincari dei costi che l’intera filiera produttiva sta subendo – ha dichiarato Marco Lorenzoni, presidente Ariete Fattoria Latte Sano – Il periodo che stiamo vivendo è in continua evoluzione ed è inevitabile che sul prezzo del latte ci debba essere un confronto permanente”.

Il rincaro dei costi energetici pagati dagli allevatori, stanno mettendo in serie difficoltà le aziende del Lazio perché s’innesta su una crisi più ampia. Da due anni infatti nella regione si assiste ad una contrazione dei consumi del latte fresco. Per questo, al fine di restituire linfa al settore, si stanno susseguendo una serie di iniziative. Dalla campagna istituzionale, che prenderà avvio a breve, al recente accordo, maturato durante un incontro a cui hanno preso parte organizzazioni agricole e rappresentanze dei lavoratori.

La disponibilità a rivedere il prezzo

“Abbiamo assicurato ai presidenti delle cooperative e alle organizzazioni intervenute la nostra disponibilità a rivedere l’accordo, nell’eventualità di nuovi elementi di mercato che possono sopraggiungere nell’arco dell’anno. Per il momento – ha concluso Lorenzoni – ci riteniamo soddisfatti per questa prima intesa raggiunta che testimonia la nostra volontà di supportare l’intera filiera, cercando di valorizzare sempre di più il latte fresco locale nell’interesse comune di salvaguardare un prodotto di eccellenza del territorio”.

Dalla terra alla tavola

Proprio con il fine di salvaguardare il latte fresco, il 28 marzo prende avvio la campagna di istituzionale a sostegno del latte fresco locale di Ariete Fattoria Latte Sano. La cconferma e rilancia la convinzione e certezza dell’azienda Ariete Fattoria Latte Sano che il latte fresco locale non solo fa bene a chi lo consuma ma fa bene al territorio locale visto che in termini economici permette di sostenere le imprese del territorio e gli allevatori locali, creando una economia circolare che contribuisce anche al benessere animale e al benessere ambientale percorrendo meno Km dalle stalle allo stabilimento di produzione. Operativamente la campagna, programmata con affissioni, stampa, radio, web e materiale nei punti vendita, ha come head line “Dalla tua terra alla tua Tavola”. La subhead è invece “Scegli la qualità del latte fresco locale, un investimento per te e per tutta la filiera”.

Il bollino sulle confezioni

A rafforzamento del sostegno degli allevatori Ariete Fattoria Latte Sano lancia anche un nuovo progetto che ha visto aderire 4 marchi identificativi del territorio con la nascita di “Latte Fresco di Filiera del Lazio” per sostenere, con un prodotto No Brand, gli allevatori del territorio in modo attivo e diretto, con l’obiettivo di ridistribuire valore lungo la filiera. Nella confezione del latte presente nella grande distribuzione sarà presente il “bollino” “Latte a sostegno degli allevatori”, a significare lo spirito dell’iniziativa.