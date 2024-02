Box pagati come appartamenti. Quanto costa un posto auto a Roma, quartiere per quartiere

Box auto che costano come monolocali, o addirittura (se collocati in zone centrali) come bilocali o trilocali in periferia. E' il business del parcheggio, un bene sempre più prezioso a Roma. Soprattutto in quartieri altamente popolari, oppure vicinissimi a centri direzionali, università, ministeri e siti monumentali e archeologici di importanza mondiale. La Capitale negli ultimi sei mesi ha visto crescere del 2,8% i prezzi dei garage, il triplo rispetto a quanto accaduto per semplici posti auto scoperti.

Box auto come investimento

A tirare le somme è il centro studi di Tecnocasa, che ciclicamente torna ad analizzare il mercato immobiliare. E stavolta si sofferma su box e posti auto, beni che sempre di più le famiglie scelgono come investimenti, oltre che per un utilizzo proprio. Il 70,6% delle operazioni che riguardano queste due tipologie, infatti, riguardano la compravendita, con meno del 30% in locazione. E c'è un 44,3% di chi acquista un box che lo fa come investimento: non ci piazza la propria auto, ma lo mette a reddito. Il rendimento annuo lordo, infatti, si aggira sul 6%.

Quanto costano i box auto a Roma

Ma quanto costano i box auto e i posti auto a Roma? Dipende dalla zona, ma sicuramente non poco. Soprattutto se si punta a una rendita importante, quindi a quartieri ben collegati e serviti, vicini alle attrazioni culturali della città. E nella scelta influisce sicuramente l'imminenza del Giubileo 2025, ma anche la trasformazione urbanistica della Capitale dove stanno sorgendo nuove fermate della metro, nuove aree pedonali e complessi residenziali.

I prezzi al centro

Partendo dal centro, nel quadrante Celio-Colosseo-Colle Oppio per un box auto si parte da 130mila euro, mentre per un semplice posto scoperto il mercato chiede circa 55mila euro. Cifra record al Pantheon: 190mila euro per un box, 120mila per un posto. In pratica è quasi quanto viene chiesto per acquistare un bilocale in zona Monte Cervialto, al Nuovo Salario. E ancora: al Flaminio un box costa 60mila euro, mentre a San Lorenzo (quartiere universitario in piena trasformazione) bastano 25mila euro, un terzo per un posto auto. A San Pietro, fulcro dell'Anno Santo per tutto il 2025, un box costa 25mila euro mentre un posto auto 13mila euro. Paradossalmente, un affare.

ZONA BOX AUTO POSTO AUTO Celio-Colosseo-Colle Oppio 130.000 € 55.000 € Parioli 90.000 € 25.000 € Pantheon 190.000 € 120.000 € Flaminio - Ponte Milvio 60.000 € 20.000 € San Lorenzo 25.000 € 8.000 € San Pietro 25.000 € 13.000 € Bufalotta 28.000 € 12.000 € Talenti 20.000 € 10.000 € Città Giardino 30.000 € 15.000 € Conca d'Oro 30.000 € 18.000 € Jonio 21.000 € 10.000 € Africano 45.000 € 21.000 € Ossola-Espero (Sacco Pastore) 40.000 € 15.000 € Trieste - Villa Ada 80.000 € 30.000 € Bologna 39.000 € 12.500 € Centocelle 25/35.000 € 11/20.000 € Tor Vergata 11.500 € 5.000 € Eur 39.500 € 17.500 € Garbatella 30.000 € 15.000 € Ostia 15/40.000 € 3/19.500 €

L'emergenza parcheggio si paga

Spostandoci verso zone meno centrali, ma ottimamente collegate, ecco che i prezzi scendono un po'. A Bufalotta si va dai 28mila euro per un box ai 12mila per un posto auto, si paga di più a Città Giardino e Conca d'Oro (30mila per il box), mentre Talenti - che di problemi di parcheggio ne ha molti, oltre a nuova costruzioni residenziali - si accontenta di 20mila euro. Vicino alla metro Jonio, al confine con il Tufello, i box auto vengono venduti a 21mila euro. Niente a che vedere con Sacco Pastore, dove l'emergenza parcheggio è quotidiana da decenni: 40mila euro per il box, 15mila per il posto. Esattamente il doppio in zona Trieste-Villa Ada, per entrambe le tipologie. A piazza Bologna il mercato impone 39mila euro per un box e 12.500 per un posto auto.

"Affare" Tor Vergata

Nel quadrante sud e sud-est della Capitale i costi sono molto variabili, anche all'interno di uno stesso quartiere. Pensiamo a Ostia: in base alla posizione, infatti, si passa da 15 a 40mila euro per un box e da 3 a 19.500 euro per un posto auto. A Centocelle si oscilla dai 25 ai 35mila euro per il box e dagli 11 ai 20mila per un posto auto scoperto. Contenuti i prezzi a Tor Vergata, nonostante la presenza dell'università, del policlinico e di un intervento urbanistico importante che trasformerà l'area delle Vele in vista del Giubileo: bastano - si fa per dire - 11.500 euro per un box e 5mila euro per un posto. Infine Eur, zona di uffici e sede di grandi aziende e ministeri: qui si sale a sfiorare i 40mila euro per i box, i 18mila per un posto.