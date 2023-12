Casa, Roma resta la prima scelta degli italiani: ecco dove vorrebbero vivere

Dove vogliono vivere gli italiani? Che si tratti di comprare o di affittare un appartamento, la risposta non cambia: la prima in vetta alle preferenze dei nostri connazionali resta la Capitale.

Roma in vetta alle preferenze degli italiani

Immobiliare.it ha analizzato sul proprio sito e sulla relativa App quali sono stati, nel 2023, i trend di ricerca degli utenti. Roma risulta essere ancora una volta la città dove il mercato, almeno dal punto di vista della domanda, si mostra più vivace. La Capitale è infatti risultata essere in vetta tra le ricerche registrate, con una percentuale che quasi raddoppia. La seconda meta più ambita Milano. A Roma il dato ha infatti raggiunto il 9,4% mentre quanti hanno cercato casa nella città meneghina sono stati il 5% del totale. Al terzo posto tra le città più ambite si trova invece Torino (3,3% delle ricerche) seguita da Genova e Napoli, ferme al 2%. La stessa cinquina era stata riscontrata nel 2022 quindi, almeno sul piano delle preferenze, non si sono osservate novità.

Le zone più richieste per acquistare casa

Per quanto riguarda le zone della Capitale più gettonate, le preferenze maggiori, anche quest’anno, si sono concentrate nel quadrante tra Talenti Monte Sacro e Nuovo Salario (8,1%). Ma chi cerca casa a Roma, è orientato ad indirizzare la propria ricerca nei quartieri dove ci sono le stazioni metropolitane. La fermata metro di San Giovanni a Roma è stata di gran lunga la più cercata da chi era interessato ad acquistare una soluzione comoda con i mezzi pubblici, raccogliendo il 3,2% delle preferenze. Re di Roma anche è risultata molto gettonata, visto che compare nell’1,9% delle ricerche, seguita da Piramide (1,9%) e Termini (1,5%).

Le aree più cercate per gli affitti

Ma gli utenti di Immobiliare non sono soltanto alla ricerca di case da acquistare. L’aumento dei tassi d’interesse che ha caratterizzato l’ultimo anno, insieme alla crescita dell’inflazione, hanno spinto molti utenti a cercare una casa in affitto. Per chi ha optato per l'affitto le prime tre fermate metro più attenzionate sono tutte nella Capitale, e si tratta nuovamente di San Giovanni (3,9%), Termini (2,5%) e Piramide (2,2%). Loreto scende in quarta posizione, al 2,1% delle ricerche totali, mentre a chiudere la top-5 troviamo Basilica San Paolo (2%).

Quanto sono disposti a spendere gli utenti che cercano casa? L’indagine non entra nel merito delle singole città, poiché si limita a distinguere tra chi vuole acquistare e chi vuole vivere in affitto. Nel primo caso, il 63% di chi ha cercato una casa da acquistare, ha impostato un budget massimo di 250.000 euro. E per il mercato degli affitti? Il 60,2% degli utenti è disposto a spendere al massimo mille euro al mese.