L'assedio dei lavoratori Conbipel al Ministero del Made in Italy

“Nessuno tocchi i posti di lavoro”, “Pagate gli affitti dei negozi o rimaniamo a casa”. Sono questi alcuni dei cartelli esposti dai lavoratori e dalle lavoratrici ex Conbipel che oggi hanno assediato il Ministero delle imprese e del made in Italy per chiedere certezze sul loro futuro. Vogliono la salvaguardia di professionalità, occupazione e reddito i dipendenti coinvolti nella procedura di cessione del marchio alle società Btx Italian Retail and Brands e JD Sport Fashion. Si tratta di circa 1400 lavoratori in tutta Italia, una sessantina a Roma.

La protesta dei lavoratori Conbipel

In città sei i negozi Conbipel rimasti aperti sotto la guida di Btx, uno è passato a Jd Sport. Tre invece i punti vendita Conbipel - quelli di Euroma2, Gran Roma e Castel Romano - che sono stati chiusi. Lo scenario complesso ha spinto tutti gli addetti a reclamare maggiori garanzie.

Dopo dieci giorni di stato di agitazione oggi lo sciopero e il presidio in via Molise. “A distanza di circa otto mesi dalla sottoscrizione del verbale di accordo per la procedura di cessione, le società risultano non rispettose degli impegni assunti, nonostante i numerosi solleciti e le richieste di intervento al commissario straordinario di Conbipel. Btx dopo aver acquisito il marchio, la sede, il magazzino, i punti vendita e i lavoratori, ha promosso una scontistica allarmante, e, dopo aver disdetto il contratto di locazione di alcuni negozi, ha chiesto ai lavoratori di fruire di ferie e permessi, ponendoli in situazione di limbo. Ad aggravare la situazione e rendere il futuro ancora più incerto le proposte di trasferimento fatte, a volte anche a più di 50km di distanza” - hanno fatto sapere Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Preoccupazione anche per il secondo trasferimento. “Nei punti vendita ceduti a Jd Sport Fashion Srl, la nuova proprietà non ha provveduto all’assunzione del personale, costringendo, anche in questo caso, a far fruire i lavoratori degli istituti contrattuali come ferie, permessi e banca ore”. Da qui la protesta. “Una manifestazione - sottolineano i sindacati - per chiedere risposte sul futuro piano industriale dell'azienda”.