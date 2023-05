A Roma la presentazione del secondo Summit sull'Economia del Mare

Si è tenuta questa mattina presso il Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 21) la presentazione del secondo Summit sull’Economia del Mare Blue Forum.

All’evento moderato dalla giornalista Nunzia de Girolamo sono intervenuti fra gli altri il Ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci, il Presidente dell’Assonautica Italiana, Si. Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora, il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.

La mattinata è servita a lanciare il grande appuntamento di Gaeta che si terrà dal 25 al 27 maggio 2023 dove oltre 200 stakeholder, fra associazioni, politica nazionale ed europeea, utenti, si confronteranno con workshop e progetti per un mare da valorizzare. Obiettivo avvicinare la gente alla risorsa mare ed individuare i punti di forza e debolezza. Proprio la tradizione marinara italiana e di conseguenza il mare da valorizzare sono stati i temi di discussione.

Tagliavanti parla della Capitale unica città europea che ha il mare: "Con un biglietto metro i cittadini romani possono stare al mare, un unicum in Europa. Il mare porta vantaggio indiretti come l'aria più salubre ma anche diretti come nuovi posti di lavoro. Bisogna lavorare per essere più competitivi".

Non solo cultura ma anche economia del mare sottolinea il ministro Musumeci che elenca quali saranno le sfide che il suo ministero e che tutti gli stakeholder del mare dovranno affrontare: “Innanzitutto le infrastrutture portuali adeguate e ad alta tecnologia che possono rendere il porto e retro-porto competitivo. La riscoperta delle materie prime rare custodite nei fondali per poter competere con grandi potenze economiche come la Cina. L’erosione delle coste, l’inquinamento del mare”. Musumeci infine preme molto su altri due temi le isole minori e la scuola: “Chi vive in queste isole minori è un eroe. Facile starci durante il periodo estivo, non dopo. Dobbiamo tutelare queste comunità. Ruolo importante dovranno averlo pure le scuole per far conoscere e insegnare il valore del mare”.

A fine conferenza è stato annunciato pure l’appuntamento a Castel Porziano nella residenza e con la presenza del Presidente della Repubblica, in cui sarà issato uno stemma di promozione per le isole minori.