I satelliti italiani verranno prodotti nel IV municipio

Tra Settecamini e Case Rosse, nel Tecnopolo Tiburtino di Roma , verranno realizzati i satelliti italiani che andranno a caccia dei misteri dello spazio e non solo. È stato presentato, proprio nella sede del Tecnopolo, il progetto della Space Smart Factory, la nuova fabbrica interamente digitale di Thales Alenia Space, struttura da 100 milioni di euro che verrà realizzata anche grazie al co-finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana attraverso i fondi del Pnrr. La struttura ospiterà anche lo Space Jointlab e sarà caratterizzata dall'uso intensivo delle tecnologie digitali e di fabbrica 4.0.

La fabbrica

Come detto, la futura struttura sarà una fabbrica “intelligente”. Grazie ad uno spazio di 21 mila quadri totali, sarà possibile disporre di 5mila metri quadri di camere riconfigurabili, mille e 900 metri quadri di uffici e mille e 800 metri quadri di tecniche industriali a supporto. Soprattutto, si parla di una delle più grandi smart factory d’Europa e farà parte di un sistema di fabbriche spaziali interconnesse tra di loro, locate in Italia. Non stiamo, inoltre, parlando di una semplice idea, lontana nel tempo. La progettazione è già conclusa ed è stata individuata anche la ditta che lo realizzerà nel concreto, la CBRE | Hitrac, leader globale nelle tecnologie per le infrastrutture critiche e nei servizi per l'intero ciclo di vita dei sistemi tecnologici avanzati.

Leonardo Global Solutions, invece, ha supportato l’intera operazione immobiliare, dall’acquisizione del terreno, alla gestione delle gare d’appalto fino all’avvio del processo di costruzione. A fine settembre sono iniziate le attività di predisposizione del cantiere e la progettazione esecutiva dei fabbricati con l’obiettivo di essere operativi a metà 2025.

Micro e piccoli satelliti

La fabbrica si occuperà, principalmente di micro e piccoli satelliti, che includono le famiglie PLATiNO e Nimbus, e delle costellazioni satellitari e l’intero portafoglio delle piattaforme modulari di Thales Alenia Space per programmi commerciali ed istituzionali.

Fabbrica in trasformazione

Uno degli aspetti più avveniristici della smart factory è la possibilità di rimodulare le camere per riconfigurare l’intera fabbrica in funzione delle produzioni richieste. In questo modo sarà possibile offrire una più ampia tipologia di satelliti di differenti classi e applicazioni spaziali come l’osservazione della Terra, la navigazione e le telecomunicazioni. Il centro sarà un vero e proprio digital hub che utilizzerà, durante tutte le fasi della progettazione, assemblaggio, integrazione e test dei satelliti, tecnologie quali modellazione numerica e digital twin, tecniche di realtà virtuale e aumentata, simulatori integrati e connessi con la filiera dei fornitori ed elementi di alta automazione (robot/cobot).

A servizio del centro romano ci saranno le migliori conoscenze nelle discipline aerospaziali e industriali provenienti da centri accademici come Politecnico di Milano, Università di Roma “La Sapienza” e un'organizzazione globale di livello mondiale come Accenture. Inoltre, occorre ricordare che al Tecnopolo è attesa anche Aruba con il suo data Center da 300 milioni e 200 posti di lavoro.

Uno sistemi più avanzati al mondo

“Sono particolarmente orgoglioso del progetto presentato oggi, un progetto all’avanguardia concepito per essere tra i più sofisticati al mondo nella produzione di assetti spaziali – ha dichiarato Massimo Claudio Comparini, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia – a Roma, federato con altre importanti realtà produttive in Italia, sorgerà uno dei sistemi più avanzati al mondo per la produzione di assetti spaziali. Tale hub produttivo, basato sulle più recenti tecnologie digitali per sostenere gli alti tassi di produzione richiesti dalle costellazioni del futuro riducendo al contempo il time-to-market, rafforzerà la competitività globale di Thales Alenia Space e del sistema industriale spaziale italiano ed europeo rappresentando un cambio di paradigma nella costruzione di assetti spaziali. Una infrastruttura infatti anche a disposizione della filiera e delle piccole e medie imprese che la potranno utilizzare come un servizio, una formula virtuosa che renderà il Paese più forte nell’indirizzare le sfide dell’economia spaziale”.

L’orgoglio del IV municipio

Questa struttura valorizza, per forza di cose, il territorio del IV municipio. Per questo, non poteva non essere presente il presidente Massimiliano Umberti durante l’evento di presentazione: “La presenza di un’azienda altamente tecnologica come questa ha una valenza importante e strategica ai fini della crescita occupazionale degli impatti sociali, perché significa creare posti di lavoro e opportunità di crescita professionale sia per i residenti del municipio, sia per gli abitanti delle zone circostanti. Senza dimenticare l’indotto con la nascita di nuove aziende satelliti che graviteranno intorno a questo centro – ha detto Umberti - il nostro obiettivo come istituzione è proprio questo: accogliere e sviluppare l’innovazione secondo criteri di sostenibilità ambientale e sociale, affinché si creino nuove opportunità e incremento occupazionale, oltre a una nuova attrattiva verso i talenti che sia di stimolo anche per i nostri studenti, invogliandoli ad intraprendere percorsi di studio specialistici”.