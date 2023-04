Nasce "Distretto Italia": il progetto di orientamento, formazione e inserimento nel mondo del lavoro

Giovedì 13 aprile 2023 è stata presentato presso il Campus Elis (via Sandro Sandri, 81) il progetto “Distretto Italia. Insieme diventiamo futuro” promosso dal Consorzo Elis.

Il progetto mira a costruire un percorso complementare fra aziende e giovani per rispondere a diversi problemi legati al mondo del lavoro. Distretto Italia vuole rispondere alle richieste delle aziende alla ricerca di nuovo personale e figure professionali spesso poco considerato e allo stesso tempo far lavorare e dare dignità ai giovani, già a partire dagli anni scolastici. Orientamento, formazione e inserimento al lavoro sono le stelle polari del progetto che si muoverà su tre canali coinvolgendo scuole, università e aziende per raggiungere ragazzi compresi nella fascia d’età 16-30 anni.

Queste le linee guida:

Scuola dei Mestieri: In questo ramo opereranno Agenzie del Lavoro, i Centri di Formazione e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) realizzando percorsi formativi. Nel Lazio partiranno, rispettivamente l’8 e il 12 maggio 2023 le prime scuole del Mestiere che formeranno Operatori addetti alla posa di fibra ottica e quello di Tecnici Programmatori Software;

Scuola per la Scuola: saranno individuati i profili professionali e aree per organizzare attività di orientamento attraverso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) a partire dalle scuole medie. Per gli studenti saranno previste lezioni realizzate in collaborazione con università ed esperienze di orientamento in azienda in modo da ricevere una conoscenza più completa del settore lavorativo d’interesse;

Officine Futuro: si tratta della terza linea tracciata da Distretto Italia ed è rivolta a docenti e genitori. Il programma prevede formazione per gli orientatori che operano nel sistema scolastico e iniziative di formazione dedicate alle famiglie che ricoprono un ruolo importante nelle scelte di studio e lavoro dei ragazzi.

Il progetto coinvolge 34 soggetti fra imprese, agenzie del lavoro ed enti: “Autostrade per l’Italia, A2A, Adecco, Bain & Company, BNL Paribas, Boston Consulting Group, Cisco, Confimprese, Enel, Engineering, Eni Corporate University, Ferrovie dello Stato Italiane, Fincantieri, FMTS Group, Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, Generali Italia, Gi Group, Gruppo FNM e Trenord, Made in Genesi, ManpowerGroup, Open Economics, Open Fiber, Orienta, Poste Italiane, Randstad, Site Spa, Skuola.net, Soft Strategy, Synergie, Tim e Umana.

All’evento al Campus Elis hanno partecipato fra gli altri Roberto Tomasi Autostrade per l’Italia e Presidente di turno del Consorzio ELIS, Matteo Del Fante (Poste Italiane), Marina Elvira Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Tomasi ha sottolineato i principi che muovono il Distretto Italia: “Lavorare, partecipare, costruire, crescere, orientare e includere sono i principi su cui si basa il progetto. Principi per noi importantissimi e con cui poter costruire insieme il futuro”. Il presidente del Consorzio Elis ha poi fatto firmare al ministro Calderone la lista dei principi.

Urso ha sottolineato l’importanza del Made in Italy: “Dobbiamo disincentivare il reddito di cittadinanza e promuovere l’ingresso nel mondo del lavoro e dare grande importanza al lavoro manuale e al Made in Italy”.