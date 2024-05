Premio Roma 2024: ecco i vincitori di Roma e del Lazio

Al Tempio di Vibia Sabina e Adriano sono andate in scena le premiazioni per il concorso Premio Roma dedicato ai migliori pani e prodotti da forno tradizionali (19esima edizione) e del Premio Roma dedicato ai migliori formaggi (21esima edizione). Obiettivo dei due concorsi, promossi dalla Camera di Commercio di Roma e realizzati da Agro Camera, è quello di celebrare le eccellenze gastronomiche regionali e non solo.

Premio Roma per i migliori pani e prodotti da forno

Il concorso ha previsto una gara nazionale a cui hanno partecipato 71 aziende provenienti da 14 regione italiane che hanno presentato oltre 230 prodotti e una sezione regionale. In quest’ultima 22 fornai di Roma, 4 provincia e 15 del Lazio (ne sono stati premiati 19 della Capitale e 5 del Lazio, ndr). Ecco le categorie principali e i vincitori della gara regionale:

Il Pane senza sale – vincitrice azienda Ol Foodle (RM)

La Pizza bianca di Roma – vincitrice azienda Didan

La biscotteria tradizionale secca da forno – vincitrice Azienda MiPac

Rosetta e la Ciriola Romana – vincitrice azienda Pane e dolci (RM)

A decretare i vincitori una giuria composta da 11 degustatori professionisti.

Premio Roma per i migliori formaggi – ventunesima edizione

Anche per questo premio era presente un concorso internazionale e nazionale (97 aziende partecipanti di cui 36 del Lazio) e uno riservato alle aziende laziali. A fine giornata la giuria composta da 9 degustatori professionisti ha premiato 3 imprese di Roma città, 3 della provincia, 2 di Frosinone, 3 di Latina e 6 di Viterbo.

Questi i risultati nella gara regionale: