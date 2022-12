Premio Minerva 2022: ecco le imprese e le manager premiate

Presso la sede romana di Unindustria è stato consegnato il Premio Minerva Roma Donna Manager & Impresa d'Eccellenza organizzato da Federmanager Roma e Unindustria.

Il premio punta a promuovere e valorizzare il contributo delle donne al mondo del lavoro e dare visibilità alle pratiche più virtuose e innovative di crescita personale e professionale. Un riconoscimento che vuole sottolineare il merito di chi, a Roma e nel Lazio, ha saputo distinguersi in ambito lavorativo, valorizzando talento e competenze.

Per l'occasione sono stati consegnati 4 premi alle imprese, 4 premi alle donne manager, oltre a 17 menzioni speciali attribuite ad altrettante aziende del territorio. Sul versante delle aziende “virtuose”, tutte associate a Unindustria, i riconoscimenti sono stati assegnati a Abbott e Ferrovie dello Stato per la categoria Grandi Imprese e, tra le PMI, a Optikon 2000 (Strumenti oftalmici) e Venusia Group (Comunicazione e Marketing), per essersi distinte nell’adozione e l’attuazione di politiche, strategie e pratiche volte a garantire pari opportunità e riconoscimenti di percorsi di crescita professionale, rafforzando la presenza delle donne nelle imprese e nella società. Una menzione speciale per Azioni a supporto della Leadership femminile e della valorizzazione dei talenti femminili è andata a: Autostrade per l'Italia, Bat Italia - British American Tobacco Italia, Enel, Oracle italia, Peroni, Philip Morris italia, Procter & Gamble, Vodafone italia, WindTre. Una menzione speciale anche per Strumenti a supporto del work-life balance e della condivisione delle responsabilità familiari e parentali è andata a: Bat Italia - British American Tobacco Italia, Elettronica, Enel, Pfizer, Philip Morris Italia, Procter & Gamble, Vodafone Italia, WindTre. Mentre le manager premiate sono state Francesca Reich, Amministratore Delegato, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Francesca Zanninotti, Amministratore Delegato, Medea – Società del Gruppo Italgas, Patrizia Ravaioli, Direttore Generale, Formez, Rosita Calabrese, Country Manager - Italy, Angelini Pharma.

"Il Premio Minerva intende dare ulteriore forza e visibilità all’impegno, assunto da tempo, di sostenere ogni possibile azione di contrasto alle disparità di genere. Il nostro auspicio è che gli esempi virtuosi che segnaliamo con questo riconoscimento possano diventare la norma e che si restituisca a tante donne, finora succubi di discriminazioni ed esclusione, il riconoscimento delle competenze e del contributo, in termini di valore professionale, apportato alla crescita di questo Paese, da sempre”. ha dichiarato il presidente di Federmanager Roma Gherardo Zei

Il presidente della Piccola Industria di Unindustria Fausto Bianchi ha sottolineato come Unindustria continua a farsi parte attiva per contribuire a promuovere tra le imprese lo sviluppo di una cultura manageriale solida e forte basata su un insieme di valori, di missioni e di processi che consentano alle imprese stesse di comprendere a pieno le dinamiche socioculturali dell’ambiente in cui esse gravitano e di proiettarsi, al contempo, verso il futuro, traguardando obiettivi importanti".