Industria Felix premia le migliori imprese di Roma per affidabilità e performance

Sono 28 le aziende del Lazio che hanno ricevuto il premio di Industria Felix nel corso del 56° evento che si è svolto martedì 14 maggio a Roma all’Università Luiss Guido Carli nell’Aula Magna Mario Arcelli, nell’ambito dell’edizione interregionale dedicata al Centro Italia e alla Sardegna. L’evento, organizzato dal noto trimestrale di economia e finanza, premia quelle realtà commerciali che si sono distinte sui territori.

Le aziende premiate

Roma e provincia hanno fatto man bassa di riconoscimenti, con 17 aziende premiate. Seguono Rieti e Viterbo con 4, Latina 2 ed una a Rieti. Queste realtà sono state scelte per essere delle eccellenze nei rispettivi settori e per aver raggiunto performance gestionali e di affidabilità finanziaria ai massimi livelli. I settori vanno dall’aerospazio all’edilizia fino all’agroalimentare e al turismo. Attenzione anche per le aziende a conduzione under 40.

Ecco l’elenco completo delle aziende premiate. Roma (17): Abl S.R.L., Almawave S.P.A., Arredoquattro Industrie S.P.A., Bcc Sistemi Informatici S.P.A., Casa Di Cura Mater Dei S.P.A., Di Marco Corrado S.R.L., Ecosystem S.P.A., Esserre Pharma S.R.L., G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.P.A., Icarus S.P.A., Infratel Italia S.P.A, Istituto Poligrafico E Zecca Dello Stato S.P.A., L.C. Durante S.P.A., O.M.S. Officine Meccaniche Segni S.R.L., Prime For You S.R.L., Thales Alenia Space Italia S.P.A., Veratour S.P.A..

Viterbo (4): Acqua Di Nepi S.P.A., Ceramica Catalano S.P.A., Ceramica Cielo S.P.A., Dimar Group S.P.A..

Rieti (4): Acqua Pubblica Sabina S.P.A., Microdos S.R.L., Sabina Conglomerati S.R.L., Seko S.P.A..

Latina (2): Bsp Pharmaceuticals S.P.A., Marini Impianti Industriali S.P.A..

Frosinone (1): Klopman International S.R.L..

L’evento

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix col sostegno di Confindustria, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton Italia, M&L Consulting Group e Dalmine Logistic Solutions.

A presentarlo è stato il giornalista e direttore del Day time Rai Angelo Mellone e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti in un’aula piena in ogni ordine di posto. Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha scritto una lettera alle 100 imprese premiate, letta durante la premiazione: “Grazie a questa iniziativa dai territori emergono storie di grande capacità e pioneristica visione che si trasformano in buone pratiche per la costruzione di un futuro più sostenibile, inclusivo e innovativo” ha scritto Urso.

“Alla Luiss - ha proseguito il ministro - viene dato lustro all'eccellenza espressa in numerosi campi: dopo un’attenta analisi delle performance che, dall'affidabilità finanziaria alla solvibilità, dall'innovazione alla vocazione internazionale, raccontano storie di successo oggi pubblicamente riconosciute. Viviamo un momento di transizione che richiede uno sforzo comune per affrontare le sfide del nostro tempo: l'innovazione digitale, la transizione ecologica e l’internazionalizzazione sono le chiavi indispensabili a garantire una crescita sostenibile e duratura al Paese, ricco di talenti ancora da scoprire e valorizzare. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy è impegnato a supportare il tessuto imprenditoriale in questo percorso attraverso politiche e iniziative per sostenere le imprese negli investimenti necessari alla twin transition, così da confermare la nostra posizione di leader globali nel settore industriale”. Urso si è poi complimentato con le 100 imprese: “Le Istituzioni sono consapevoli del contributo che ciascuno di voi dà quotidianamente alla crescita e al prestigio dell'Italia e per questo - ha concluso il ministro - voglio rivolgere le mie più sincere congratulazioni alle aziende premiate”.