Premiare i migliori innovatori del paese strutturando un dream team dell'innovazione italiana, mettendo al centro il tema della trasformazione digitale, delle future generazioni e delle nuove tecnologie. Questo e molto altro il senso degli Oscar dell'Innovazione - Premio Angi 2023 organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori e giunto alla sua sesta edizione, promosso e patrocinato dalle più importanti istituzioni italiane ed europee. Obiettivo quello di mettere al centro la meritocrazia dei giovani innovatori italiani sostenendo quei progetti che si sono distinti per la ricerca e il grado di innovazione, valorizzando le eccellenze, i talenti e il Made in Italy.

Questa sesta edizione degli Oscar dell'Innovazione sarà presentata in una conferenza stampa dedicata oggi 28 novembre nella prestigiosa cornice dello Europe Experience del Parlamento Europeo a Roma con tutti i partner sostenitori del mondo delle istituzioni, delle aziende e dei mass media per evidenziare ma soprattutto illustrare i temi principali di questa nuova edizione, le categorie dei premiati tra startup e pmi innovative, inclusa l'anteprima dei dati dell'Osservatorio sulla transizione ecologica e digitale promosso da Angi Ricerche in collaborazione con Lab21.01.

Al centro della conferenza stampa l'importante presenza della testimonial del Premio Angi 2023 - Oscar dell’Innovazione di quest'anno, Beatrice Venezi, musicista e direttore d'orchestra pluripremiata e già menzionata tra i Forbes under 30 più influenti d'Italia.

A fare gli onori il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, già ForbesU30 e ideatore degli Oscar dell’Innovazione che in riferimento alla conferenza stampa di domani ha sottolineato la sua gratitudine alle istituzioni sostenitrici e la grande partecipazione e sostegno delle imprese e dei maggiori attori dell’ecosistema innovazione italiano, da sempre a fianco dell’ANGI.

A portare la voce delle istituzioni nel corso della conferenza stampa ci saranno il Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia Carlo Corazza, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli e il primo tecnologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche Giampiero Ruggiero. Importanti anche gli altri interventi previsti tra cui ricordiamo: Roberto Baldassari Direttore del Comitato Scientifico ANGI e Direttore Generale di Lab21.01, Adelina Chiara Balsamo Consiglio di Presidenza ANGI e Managing Partner di Lab21.01, Francesco Paolo Russo Direttore Generale ANGI, Francesco Zaccariello Delegato Responsabile ANGI per lo sviluppo del Mezzogiorno, Giulia Omodeo Zorini Corporate Communications Bayer Italia, Davide Destro Innovation Lead - eCommerce Product & Tech Manager - Carrefour Italia, Claudia Pollio Head of Public Affairs and Institutional Relations at TeamSystem, Cinzia Romanelli CEO Building Heritage Forbes Global Properties, Arturo Lavalle Direttore Ricerca & Sviluppo e Area Internazionale della Unimarconi, Francesca Rese Responsabile Rapporti istituzionali Errebian Spa, Matilde Eloisa Pitorri Ceo Antiche Fonti di Cottorella S.p.A.