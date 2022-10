Sempre più poveri a Roma: le donazioni di cibo alla Caritas calate di un terzo

Quasi due milioni di famiglie in Italia si trovano in condizioni di povertà assoluta, oltre 5,5 milioni di persone, pari al 9.4% della popolazione. Numeri senza precedenti ed estremamente preoccupanti diffusi dalla Caritas nella nella Giornata internazionale di lotta alla povertà, che si riflettono inevitabilmente anche nella capitale.

È dalla centralissima zona di San Giovanni, infatti, che arriva l’allarme di don Antonio Pompili, parroco di San Martino I Papa e responsabile dello sportello Caritas della stessa parrocchia: nelle ultime settimane le donazioni di cibo sono calate di oltre un terzo, a testimoniare come l’aumento del costo della vita, tra caro bollette e caro spesa, abbia un forte impatto anche sulla solidarietà.

“Nelle ultime settimane abbiamo constatato una diminuzione sostanziale delle donazioni in cibo al nostro sportello Caritas: almeno del 33% rispetto agli scorsi mesi - spiega don Pompili - Questo è un ammanco molto importante per le persone che sosteniamo, che sono decine e decine, poiché in diversi casi non abbiamo potuto dare da mangiare ai nostri fratelli. Spesso sono famiglie, ma anche persone sole che fanno fatica ad arrivare a fine mese, quelli che la Caritas definisce 'equilibristi'". Per il parroco, la situazione politica internazionale e la crisi economica tendono a spaventare le persone, ma è proprio nella difficoltà che ci si deve aiutare vicendevolmente con più vigore. Il bene verso gli altri è collegato con noi stessi e verso tutta la società. È proprio questo è il momento di dare di più a chi ha meno, quasi niente o addirittura niente. Dunque chiediamo a chiunque voglia, di sostenere queste persone fragili”.

Dalla parrocchia di San Martino I Papa parte quindi l’appello per una raccolta di generi alimentari non deperibili come pasta, pomodoro in barattoli o in scatola, tonno, carne in scatola e olio. I prodotti possono essere consegnati presso gli uffici parrocchiali in via Veio 37 (Metro A San Giovanni): “Nel nostro piccolo, ogni mese sosteniamo la spesa solidale, che è solitamente sostenuta in primis con molta generosità dai nostri parrochiani - spiega ancora Pompili - I volontari dello sportello Caritas poi distribuiscono i pacchi alimentari assortiti alle persone in necessità supportate dalla parrocchia".

Il nuovo rapporto della Caritas Italiana evidenzia come la povertà sia aumentata in modo generalizzato tra Nord, Centro e Sud. Dai 2.800 Centri di Ascolto spicca il dato sulla povertà assoluta con percentuale maggiore tra i minori 14,2% (1,4 milioni tra bambini e ragazzi ), 11,4% fra i giovani di 18-34 anni, 1,1% 35-64 anni e 5,3% gli over 65. La povertà assoluta tra il 2020 e il 2021 è cresciuta maggiormente nelle famiglie composte da almeno 4 persone, quelle in età tra 35 e 55 anni, con bambini di 4-6 anni, con famiglie degli stranieri e quelle con almeno un reddito da lavoro.