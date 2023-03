Poste Italiane all'insegna della partita di genere: le quote rosa a Roma e Provincia

In occasione della a Festa della Donna Filatelia di Poste Italiane ha predisposto il rilascio di una cartolina filatelica disponibile dall'8 marzo e un annullo speciale.

La cartolina sarà disponibile negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Roma oltre che negli “Spazio Filatelia” della Capitale in piazza San Silvestro e via delle Grazie dove sarà disponibile anche l’annullo speciale rettangolare.

L'iniziativa conferma l'impegno di Poste Italiane nell quote rose e conferma la forte impronta femminile all'interno dell'azienda, specie nella Capitale. A Roma e Provincia infatti con i suoi 395 uffici postali, 51 Centri di Distribuzione l'azienda conta un totale di circa 8.500 dipendenti, di cui circa 4.900 donne, ovvero quasi il 60% con un picco del 67% se si considerano esclusivamente gli uffici postali.

Fra le 360 donne che ricoprono un posto dirigenziale c'è Sabrina Martis, 49 anni mamma di Sofida 14 anni, e Responsabile delle Risorse Umane dell’Area Centro (Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna). In Poste Italiane dal 2001, grazie all'azienda Sabrina Martis è riuscita a esprimere al meglio le sue capacità e e competenze senza trovare ostacoli nel suo essere donna. Queste le sue parole: "Proprio quando ne avevo più bisogno, al rientro della maternità nel 2011, l’azienda ha ascoltato il mio bisogno di mettermi in gioco e mi ha affidato il mio primo ruolo di responsabilità nella struttura delle Politiche Sociali. Dopo diversi cambiamenti in diverse posizioni son arrivata alcuni anni fa a gestire circa 18.000 risorse. Nella Macro Area Centrosono tanti i ruoli di responsabilità ricoperti da donne, posizioni di rilievo di indubbia complessità che confermano ancora una volta la volontà dell’azienda di ricercare e contare sulle capacità e competenze professionali guardando ‘oltre’, anche alla diversità di genere”.

Sabrina Martis è solo un esempio della donne all'interno dei ruoli e incarichi dirigenziali di Poste Italiane. Altri esempi riguardano: Dora De Rose, responsabile di Affari Legali; Maria Vicidomini, Maddalena Torelli e Valentina Tomeo, rispettivamente responsabili di tre strutture nel settore del Recapito come Ingegneria e Sicurezza, Operazioni e Qualità. Anche due dei cinque Responsabili di Filiale che gestiscono la rete degli uffici postali di Roma e provincia sono donne: Donatella Ferracci che dirige la filiale di Roma Nord, con 113 uffici postali, e Tiziana Gasbarra della Filiale di Roma Centro, con 69 uffici postali.