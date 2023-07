Il centro commerciale resta aperto fino alle 22: i saldi partono tra le proteste dei lavoratori

C’è aria di protesta tra gli oltre mille lavoratori dei negozi del centro commerciale Porta di Roma. La direzione del colosso dello shopping ha deciso di far slittare l’orario di chiusura riportandolo, come era in origine, alle ore 22. Un’estensione pensata per rilanciare il comparto food ed il cinema anche e soprattutto in occasione delle settimane dedicate ai saldi che nel Lazio inizieranno giovedì 6 luglio.

Il centro commerciale Porta di Roma aperto fino alle 22

La scelta ha generato malcontento con i lavoratori dei vari punti vendita, spalleggiati dall’USB, che si sono riuniti prima in assemblea. “A seguito di una approfondita analisi delle ragioni del dissenso, la direzione ha manifestato cauti segni di disponibilità a riconsiderare la decisione, ipotizzando una estensione degli orari solo in via temporanea e sperimentale e dandosi come termine di prova il 31 luglio 2023” - ha fatto sapere l’Unione Sindacale di Base.

La protesta dei lavoratori

“Questo centro commerciale nasce con l’orario di apertura sino alle 22 ma - ha detto a RomaToday Maria Sarsale dell’USB Lavoro Privato - Commercio - è qualcosa di cui oggi non si sente la necessità. Sul fatturato dei negozi l’estensione sino a tarda sera non ha alcun peso mentre è gravoso l’impegno per i lavoratori chiamati a turni massacranti, con sovraccarico di serali, che determinano un impatto negativo sulla loro qualità della vita”. nei prossimi giorni è atteso il nuovo incontro con la direzione di Porta di Roma. “La speranza è che l’estensione venga ritirata limitandola, come promesso, alla fine del primo mese di saldi estivi”. “Il nostro èiù grande timore - dice a RomaToday uno dei commessi del centro commerciale - è che si vada verso il ‘sempre aperti’, che vengano messi in discussione anche i giorni in cui cadono le festività più importanti. Già non passiamo insieme alle nostre famiglie gran parte delle domeniche, dover lavorare sempre sarebbe improduttivo oltre che insostenibile”.

Anche all'outlet di lusso scioperano i commessi

Intanto dall’altra parte della città, sempre contro il lavoro nelle giornate festive, si riaccende la protesta. All’outlet di Castel Romano nel primo sabato dei saldi, l’8 luglio, ecco presidio e sciopero per dire ‘no’ alla prospettata apertura del 26 dicembre. “E’ chiaro che la cobtrarietà all’apertura di Santo Stefano è emblematica. Per i lavoratori del commercio - spiega Sarsale - rivendichiamo migliori condizioni materiali ed economiche di lavoro, anche a partire dalla battaglia contro gli orari antisociali del settore”.