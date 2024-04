A Roma in arrivo più di un milione di turisti per il ponte dal 25 aprile al primo maggio

Record di presenze nel 2023, con numeri che hanno superato addirittura quelli pre covid. E mentre ci si prepara ad accogliere i visitatori per il Giubileo, Roma registra un nuovo record per quanto riguarda il comparto turistico. Per il super ponte dal 25 aprile al 1° maggio, ben 1,2 milioni di turisti hanno scelto la Città eterna per le loro vacanze.

Boom di turisti per il ponte

Secondo i dati rilevati dall’Ente turistico bilaterale del Lazio il trend di arrivi e presenze a Roma è in netto aumento rispetto allo stesso periodo del 2023. I dati sono basati sull’analisi delle prenotazioni ricevute sinora dagli esercizi ricettivi e che, pertanto, “sono soggetti a continue variazioni che saranno tenute sotto controllo nei prossimi giorni” spiega l’ente. I dati, infatti, potrebbero crescere ulteriormente visto che il last minute ha preso “spesso il sopravvento rispetto alle abitudini di programmazione di medio termine del soggiorno”.

Arrivi e presenze nelle strutture ricettive

Gli arrivi stimati nelle strutture ricettive di Roma per il ponte sono 506.350 con +4,24% rispetto al 2023. Le presenze stimate sono 1.191.500 con +5,10% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Un esercito di visitatori che ha voluto cogliere l’occasione di visitare Roma e partecipare ai numerosi eventi in programma in città, su tutti il Concertone del 1° maggio v . Negli esercizi alberghieri e nelle residenze turistiche gli arrivi stimati sono 336.000 con +3,81%, le presenze sono 794.000 con +5,29%. Negli esercizi complementari gli arrivi stimati sono 170.350 con +5,09%, le presenze sono 397.500 con +4,71%.

Ha celebrato questi dati Alessandro Onorato, assessore al turismo, sport e grandi eventi. “La città batte ogni record” ha scritto sui social “dopo il primato di Pasqua, per il ponte tra il 25 aprile e il 1° maggio il trend continua a crescere. Un aumento che, grazie alle prenotazioni last minute che garantiranno 10 mila presenze in più, proseguirà anche nella prossima settimana per arrivare a superare ampiamente il tetto di 1,2 milioni di presenze. Viva Roma. Sempre” ha concluso.