Turni di 16 ore e aggressioni: polizia penitenziaria in stato di agitazione

Da Regina Coeli e Rebibbia a Viterbo, passando per Cassino: il personale di polizia penitenziaria del Lazio è in stato di agitazione. A far scattare la mobilitazione le numerose aggressioni subite dagli agenti. L’ultima nel carcere della Tuscia dove un detenuto ha rotto il setto nasale con una testata ad un agente intervenuto per impedire all’aggressore di continuare ad incendiare la cella. Per il preposto di polizia penitenziaria trenta giorni di prognosi.

"Troppe aggressioni subite dagli agenti penitenziari"

A proclamare la mobilitazione Fp Cgil, Fns Cisl, Uilpa, Uspp, SinaPPe, Osapp e Sappe. “Dobbiamo purtroppo registrare le numerose aggressioni nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria negli istituti penitenziari della regione nelle ultime settimane. Situazioni di gravissima difficoltà a gestire detenuti sempre più violenti per la quale l’unico strumento che adotta l’amministrazione e quelli di spostarli a giro negli stessi istituti”.

Le carceri del Lazio sovraffollate e senza personale

Le organizzazioni sindacali denunciano poi le forti carenze di personale sempre più in deficit, anche alla luce dei numerosi prepensionamenti avvenuti in questi ultimi mesi e che inevitabilmente proseguiranno vista l’età di servizio e anagrafica della metà del personale oggi impegnato negli istituti penitenziari. Pesa poi anche il sovraffollamento delle carceri: nel Lazio sono oltre 500 i detenuti oltre la soglia prevista.

“La situazione è così grave - scrivono i sindacati - che i turni di servizio durano 16 ore quando va bene con tutte le conseguenze del caso”. Da qui la proclamazione dello stato di agitazione e l’annuncio di una manifestazione “perché l’Amministrazione Penitenziaria si adoperi a porre fine a tutto questo”.