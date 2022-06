Policlinico Tor Vergata, i sindacati minacciano lo sciopero

La mobilitazione potrebbe diventare presto uno sciopero. Si è concluso con un nulla di fatto l’incontro che si è tenuto in prefettura per un tentativo di conciliazione tra i vertici della Fondazione Policlinico Tor Vergata, le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl e la Rsu. Sul tavolo c’erano le progressioni verticali dei lavoratori, ovvero gli avanzamenti di carriera.



Sul piede di guerra i sindacati intervenuti che hanno accusato l’azienda, in una nota, di non essere disponibile “a ritirare l’atto aziendale, assunto illegittimamente, che espropria i 600 dipendenti del sistema sanitario regionale in forza al Policlinico Tor Vergata del diritto alla giusta rappresentanza e al giusto riconoscimento del merito”. Questo il commento di Francesco Frabetti, Fp Cgil Roma Eva, Sandro De Paolis, Cisl Fp Roma Capitale Rieti, e Igino Rocchi, Uil Fpl Roma e Lazio, dopo l’incontro.



I sindacati denunciano da tempo la disparità di trattamento tra lavoratori che opererebbero fianco a fianco ma con condizioni normative ed economiche diverse. Una situazione determinata dal fatto che alcuni lavoratori sarebbero inquadrati con alcuni tipi di contratto collettivi ed altri con contratti diversi, che prevedono salari più bassi e meno tutele. In una nota precedente, i sindacati sottolineavano anche il problema delle progressioni verticali, “visto che l’azienda – scrivevano i sindacati il 25 maggio dopo un presidio di protesta - sta tentando di imporre ingiustificatamente una disciplina delle procedure selettive che danneggerebbe ancora una volta il personale del Ssr”.



Mobilitazione Policlinico Tor Vergata, fumata nera



Dopo la fumata nera durante l’ultimo incontro i sindacati accusano “l’assoluta chiusura del Policlinico Tor Vergata verso la cancellazione della delibera e verso la conseguente riapertura della contrattazione” una posizione che “farà crescere la mobilitazione fino allo sciopero e produrrà azioni legali a tutela di dipendenti della sanità che sono impegnati prevalentemente nei servizi di emergenza ed urgenza della struttura ospedaliera”.



Le federazioni di categoria Cgil Cisl Uil, dopo aver proclamato lo stato di agitazione del personale, preparano quindi la battaglia: “La posizione registrata da parte del Ptv è inaccettabile. Tanto più dopo che il protocollo di intesa con la Regione Lazio conferma, per i dipendenti del sistema sanitario regionale, lo stato giuridico e l’applicazione del relativo contratto di lavoro del comparto della sanità pubblica, sottoscritto dalle categorie della funzione pubblica. Cioè dalle categorie che devono essere parte di una trattativa che non c’è mai stata - proseguono i sindacalisti - senza contare che l’azienda ha rifiutato anche la proposta avanzata dal prefetto per una sospensione del confronto finalizzata a trovare una soluzione legittima e di buon senso”.



Sindacati lamentano disparità salariali



“Siamo di fronte a un pessimo esempio di condotta datoriale: nessun riconoscimento della rappresentanza, nessuna considerazione per merito e competenze, nessun riguardo per i diritti dei lavoratori”, rimarcano i responsabili sindacali. “Senza poi considerare che al Policlinico Tor Vergata permane l’annosa distinzione tra personale universitario e personale del sistema sanitario regionale e che a nostro avviso non chiarisce con quali modalità i costi del personale gravino su un bilancio regionale che continua ad essere attenzionato dal MEF per non ricadere nel commissariamento”.



“Come Cgil Cisl Uil metteremo in campo tutte le iniziative legali e sindacali necessarie, fino ad arrivare allo sciopero del personale – concludono - pretendiamo che l’amministrazione della Fondazione Ptv rispetti i contratti, i diritti dei lavoratori e le giuste aspettative sulla valorizzazione professionale. Ma anche che la Regione Lazio intervenga e faccia chiarezza riguardo alla gestione delle risorse del bilancio regionale e dei fondi stanziati per la contrattazione”.