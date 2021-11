“Più notti, più sogni”, fino a gennaio la Regione offre pernottamenti gratuiti nel Lazio

La Regione Lazio incoraggia il turismo e chi ama viaggiare. È stata prorogata al 16 gennaio 2022 "Più notti, più sogni", l’iniziativa che offre la possibilità di pernottare gratuitamente in 400 strutture ricettive del Lazio.

“Il trend positivo di afflussi e di permanenza nel nostro territorio ci ha spinti a prorogare questa misura con cui intendiamo non solo proseguire nel progetto di rilancio del Lazio ma anche attuare una strategia di destagionalizzazione in modo da realizzare una linea programmatica che contrasti l'over tourism, e quindi il sovraffollamento turistico che risulta dannoso tanto per l'ambiente quanto per i cittadini", sostiene Valentina Corrado, assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio.

Come funziona “Più notti più sogni”

Una parte della prenotazione è a carico dei viaggiatori, ma dalla terza notte nella stessa struttura ricettiva, la Regione Lazio regala il soggiorno a tutti i turisti italiani e stranieri, nonché i residenti del Lazio.

Se si prenotano ad esempio nella stessa struttura tre notti, una è in omaggio, se si prenotano cinque notti diventano due: le notti di soggiorno aggiuntive sono regalate dalla Regione Lazio. Si tratta di una misura messa in campo a luglio dall'Assessorato al Turismo con l'obiettivo di rilanciare il settore, profondamente colpito dall'attuale pandemia da Covid-19, aumentando la permanenza e il flusso turistico nell'intero territorio regionale.

L’elenco delle strutture che hanno aderito all’iniziativa è consultabile sul sito visitlazio.com.

Prenotazioni timide a Roma

"Dai dati rilevati, riferiti al periodo che va da luglio ai primi di ottobre, emerge un incremento della presenza dei turisti sia italiani e sia stranieri. La nostra Regione vanta la presenza di destinazioni che possono essere visitate durante tutto l'anno: puntiamo ad accrescere la loro attrattività e competitività”, ha aggiunto l’assessora Corrado.

Una competitività che difficilmente potranno però ritrovare i 350 alberghi che hanno chiuso a Roma causa pandemia, come evidenziato da Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma. “Più notti più sogni è un’iniziativa importante ma non risolve le criticità del comparto. Le prenotazioni dell’8 dicembre sono ancora molto timide e in questi giorni si torna a parlare del loop di chiusure per Covid-19, con regioni gialle che non aiutano a incentivare il turismo e chi vuole davvero muoversi, considerando anche le nuove disposizioni sui trasporti. La stagione estiva ha comunque prodotto i suoi effetti nelle località di villeggiatura, il problema ora riguarda la valorizzazione delle città d’arte come Roma, che hanno bisogno di un aiuto per rilanciare davvero il turismo”.