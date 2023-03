Peroni punta su Roma: la birra dell'estate prodotta nello stabilimento di Tor Sapienza

Si chiama Peroni Nastro Azzurro Stile Capri l’ultima versione della birra Peroni Nastro Azzurro, estiva e ideale per l'aperitivo, prodotta nello stabilimento romano di Via Birolli.

La birra è made in Rome, grazie alla scelta dell’azienda di investire sullo stabilimento romano affidandogli, insieme a quello di Bari, la totalità della produzione globale della Peroni Nastro Azzurro Stile Capri. Un riconoscimento importante che riempie di orgoglio Francesco Salernitano Direttore dello stabilimento di Via Birolli: “La scelta rappresenta un ulteriore riconoscimento della centralità del suo ruolo nell’asset produttivo di tutto il Gruppo, testimoniata anche dagli importanti investimenti in termini di innovazione che in questi anni ne hanno accresciuto la produttività e migliorato le performance ambientali, ai quali si aggiunge il lavoro di un team straordinario. Tutti elementi imprescindibili che ci permettono di essere un punto di riferimento per tutta l’azienda”.

La nuova birra si presenta chiara, leggermente amara e dal basso grado alcolico (4,2%). Caratteristica peculiare la presenza di note di scorza essiccata di limone (0,01%) e di foglie di ulivo (0,01%). Originale il packaging dalla bottiglia trasparente e dai colori azzurro, bianco e oro che richiama fin dal nome l’essenza del Made in Italy. La Peroni Nastro Azzurro Stile Capri da marzo è presente in tutti i punti vendita nel formato 33cl in bottiglia di vetro.