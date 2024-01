Peroni Nastro Azzurro annuncia la partnership globale con Ferrari: lo spettacolo nella notte a Roma

"Sei stato appena rapito perché possiedi qualcosa di importante per noi, la tua opinione. Non ti lasceremo andare finché non ti avremo stupito. Se sei qui ti conviene seguire le nostre regole". Allo scoccare della mezzanotte di martedì 30 gennaio, Peroni Nastro Azzurro ha inviato numerosi van neri a "prelevare" i suoi ostaggi. Una serie di invitati che, eccezionalmente per una notte, sono stati al gioco e si sono fatti "rapire" per scoprire qualcosa di ignoto nel cuore di Roma.

Peroni Nastro Azzurro, mistero svelato nella notte

Il van ha condotto i suoi "ostaggi" all'ingresso secondario del Palazzo dei Congressi, all'Eur, da dove ha avuto inizio un percorso quasi al buio, con mappa, torcia e passamontagna, che ha condotto al centro della struttura e poi all'ingresso principale, davanti ad un gigante countdown, pronto ad annunciare un nuovo capitolo di Peroni Nastro Azzurro.

"Siamo contenti di scrivere un nuovo capitolo della storia di Peroni Nastro Azzurro", ha annunciato ai presenti Viviana Manera, direttrice marketing di Birra Peroni. "Continuiamo questa storia nata nel 1963 e fortemente legata all'Italia e agli italiani".

Così, con uno spettacolare Holographic Show dal Palazzo dei Congressi, intorno all'1 di notte di martedì 30 gennaio, il cielo romano si è illuminato per presentare la prima bottiglia Tifosi Nastro Azzurro 0.0%, che annuncia una partnership globale con Ferrari. Lo spettacolo verrà riproposto anche nella serata del 30 gennaio.

L'iconica bottiglia "Tifosi" con Ferrari

La partnership pluriennale vede Peroni Nastro Azzurro 0.0% aprire un nuovo capitolo al fianco di Scuderia Ferrari e della serie Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, proseguendo il viaggio intrapreso nell’ambito delle sponsorizzazioni degli sport motoristici. Questa partnership punta a celebrare la passione e lo stile di cui Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Ferrari sono emblema, con l'obiettivo di esaltare l'esperienza delle corse per i fan di tutto il mondo.

Peroni Nastro Azzurro 0.0% ha, inoltre, svelato la produzione di una serie in edizione limitata di "Tifosi Nastro Azzurro 0.0%". Sono state prodotte 2024 bottiglie, ognuna delle quali è numerata singolarmente, dal numero 1 al 2024. Queste bottiglie personalizzate saranno consegnate ai fan di Scuderia Ferrari di tutto il mondo (Italia, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Singapore, Romania e Australia) come segno di riconoscimento per la devozione dimostrata.