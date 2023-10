A Roma consegne a rilento. I rider verso lo sciopero a oltranza: "Vogliamo paghe dignitose e algoritmo trasparente"

Roma come Milano. Anche nella Capitale i rider di Glovo hanno scioperato “per rivendicare una paga giusta e dignitosa, affinché anche i tempi di attesa vengano pagati, per una maggiore tutela della salute e della sicurezza e per un algoritmo trasparente”, spiega la Nidil Cgil.

Lo sciopero dei rider Glovo

Così ieri martedì 17 ottobre, un giorno dopo rispetto al capoluogo lombardo, la città è rimasta in parte senza consegne. Decine i lavoratori che hanno incrociato le braccia riunendosi in un’assemblea spontanea a stazione Tiburtina. “Justice for rider”, “Sciopero per tutti i rider” alcuni dei cartelli esposti dai manifestanti. “La tariffa base per consegna dovrebbe essere di 1,70 euro; la tariffa per chilometro dovrebbe essere di almeno 0,60 euro mentre dopo il sesto chilometro di 0,70” dicono i rider elencando le rivendicazioni. Tra i punti anche il bonus orario “che dovrebbe essere minimo 1,25× e nelle ore di punta dovrebbe essere minimo 1,50×, con il costo minimo di 3 euro per ordine”. Inoltre, sottolineano, “dovrebbe esserci un'opzione per annullare un ordine negli ordini in bundle (in serie ndr.)”.

Le richieste su tariffe e algoritmo

I rider chiedono dunque a Glovo di rivedere il sistema, l’algoritmo e di avere maggiori tutele anche per quanto riguarda i tempi di attesa. “Per l'ordine deve iniziare da 3 a 5 minuti dopo l'arrivo al punto di ritiro e dopo ogni minuto deve essere pagato sulla base di 0,15 €/minuto e nelle ore di punta dovrebbe essere 0,25 €/minuto”.

Due settimane la dead line indicata dai lavoratori all’azienda perché provveda alle modifiche sulle tariffe e sul sistema. “Se le nostre richieste non verranno soddisfatte - dicono - ci troveremo nella situazione di ripetere lo sciopero”. Una mobilitazione più duratura, “ad oltranza” sottolinea qualcuno.