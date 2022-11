"Pensieri Dolcissimi di GROS", donazione a Fondazione Telethon

Gros Maestri del Fresco ha deciso anche quest'anno di sostenere la Maratona di Fondazione Telethon con due prodotti speciali della linea "Pensieri Dolcissimi di GROS", in vendita in tutti i supermercati Gros e sul sito www.gros.it: i "biscotti al cioccolato" e i "biscotti latte e miele", a soli 2,99 euro a confezione. L’intero importo verrà devoluto alla ricerca contro le malattie genetiche rare.

“La lotta contro le malattie genetiche rare – ha ricordato Giovanni Scifoni, Direttore Acquisti GROS – è un obiettivo dell’intera collettività e dunque con entusiasmo la sosterremo con questa linea che è nata appositamente per contribuire allo sviluppo di progetti sociali. Abbiamo una tradizione ormai consolidata a tal proposito e siamo certi della risposta dei nostri clienti, che si sono dimostrati sempre solidali”.

Pensieri Dolcissimi di GROS è il progetto interamente dedicato al sociale, che ogni anno sostiene almeno due campagne a favore della ricerca scientifica e che ha già ottenuto risultati notevoli, grazie alla collaborazione dei soci e della clientela, ad esempio proprio in collaborazione con Telethon, lo scorso anno, e in collaborazione con Fondazione Heal, per la ricerca in Neuro-Oncologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

La missione Telethon è una vera impresa collettiva dove ogni sostenitore, cittadino, azienda, associazione, istituzione si impegna per mantenere la promessa fatta ai pazienti: finanziare la ricerca scientifica italiana sulle malattie genetiche rare per trovare cure, dare diagnosi certe, migliorare la vita di chi vive con queste patologie. Dal 1990, Fondazione Telethon ha finanziato 2.804 progetti con 1.676 ricercatori coinvolti e un investimento complessivo in ricerca biomedica di più di 623 milioni di euro.

“L’alleanza con i partner aziendali, come avviene oggi con Gros Maestri del Fresco, è da sempre di fondamentale importanza per Fondazione Telethon – ha dichiarato Alessandro Betti, Direttore Raccolta Fondi di Fondazione Telethon – e ci permette di continuare a sostenere ricerca scientifica d’eccellenza in Itala sulle malattie genetiche rare, mantenendo fede all’impegno preso dalla nostra Fondazione oltre 30 anni fa, per non lasciare nessuno indietro”.