Pasqua 2024, a Roma e provincia in arrivo più di un milione di turisti

Roma presa d’assalto dai turisti per la Pasqua 2024. Dopo un 2023 da record per il turismo, per il 2024 si stima un aumento di persone che sceglieranno la Capitale come meta per il “ponte lungo”. Secondo l’Ente bilaterale per il turismo, la settimana di Pasqua 2024 negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari di Roma Capitale e della Città Metropolitana registreranno un andamento complessivamente in crescita rispetto all’anno passato seppur con differenze tra esercizi alberghieri ed esercizi complementari.

Arrivi a Roma per Pasqua 2024

A Roma Capitale gli arrivi complessivi per il periodo di Pasqua 2024 sono stimati, ad oggi, in 461.500 (+6,78% sul 2023). Le presenze stimate sono 1.130.600 unità (+4,96% su Pasqua 2023)

Si stima un vero e proprio per gli “esercizi complementari”, quindi bed&breakfast, airb&nb e alloggi per uso turistico. Gli arrivi stimati sono 166.300 con una crescita del +14,14% rispetto al 2023. Negli esercizi alberghieri di Roma Capitale gli arrivi stimati sono, 295.200 unità con una crescita di +3,04% e le presenze sono 693.400 unità con una crescita contenuta di +1,05%.

Roma e provincia

Calcolando nell’insieme la stima degli arrivi a Roma e provincia si prevedono 551.600 turisti, con una crescita di +6,98% rispetto al 2023. Le presenze complessive, tenendo conto, ovviamente, anche dei dati della Capitale, ammontano a 1.321.750 unità con +5,11%.

Negli esercizi alberghieri della Città Metropolitana di Roma Capitale gli arrivi stimati sono 344.100 unità con una crescita di +3,18% e le presenze 793.700 unità con +0,70%. Negli esercizi complementari gli arrivi stimati sono 207.500 unità con +13,95%; le presenze sono 528.050 unità con +12,52%.

Grande successo

Entusiasta di queste stime l’assessore al turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato: “Le stime del turismo a Roma per Pasqua superano perfino le ottime proiezioni che avevamo reso pubbliche nei giorni scorsi. I dati dell’Ente Bilaterale del Turismo vanno al di là di ogni più rosea aspettativa”.

Onorato, citando i dati, sottolinea come “siamo di gran lunga sopra a quelli del 2023: anno record assoluto. Segno che la crescita non è episodica ma strutturale. Il risultato di un lavoro che abbiamo fatto e che continueremo a fare portando in città i grandi eventi: concerti, appuntamenti sportivi, dell’arte e della moda. Per offrire un’immagine più moderna di Roma, per riaccendere la città e per attirare i turisti da ogni parte del mondo. I principali indicatori confermano che la crescita proseguirà anche nel 2024, 2025 e 2026 a condizione ovviamente che la città rimanga attrattiva come lo è stata in questi due anni”.

Boom del turismo romano

I dati degli ultimi mesi confermano il trend positivo del turismo di Roma. Non solo è tra le prime città europee dove poter vivere e viaggiare. Nel 2023, la Capitale ha fatto registrare un vero e proprio record di pernottamenti nelle sue strutture ricettive, ben 35 milioni. Livelli che hanno superato anche i dati pre covid, per la facilità degli albergatori romani e non solo. A tutto ciò bisogna ricordare che, il prossimo anno, ci sarà anche il Giubileo 2025, con l'arrivo di milioni di turisti da tutto il mondo.