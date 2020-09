Il Parco Da Vinci raddoppia: tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo centro commerciale

Taglio del nastro il 10 settembre per il nuovo Da Vinci Village a Fiumicino. Il famoso centro commerciale raddoppia a 90mila metri quadrati di superficie e cambia volto. 24 i nuovi negozi, con in più ampi spazi per trascorrere il proprio tempo libero e iniziative che coinvolgeranno il territorio, gli enti locali, le associazioni no profit.

Con l'ampliamento e ammodernamento del centro sono 300 i nuovi lavoratori impiegati, oltre agli 850 già presenti, tra commessi, magazzinieri, manager e nuove figure nel settore della vigilanza, delle pulizie e dei servizi.

Particolare attenzione poi agli aspetti "green" della nuova struttura, all'insegna dell'ecosostenibile: all'interno dell'area saranno presenti delle colonnine ricaricabili per le auto elettriche. Il 10 settembre, giorno dell'inaugurazione, i punti vendita sono pronti ad accogliere i clienti con speciali promozioni dedicate.