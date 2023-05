Il messaggio di Papa Francesco alla Fondazione Guido Carli

Il 5 maggio alle ore 17:30 al Tearo dell’Opera di Roma sarà celebrato il trentennale della scomparsa di Carli, ex Governatore della Banca d’Italia e Ministro del tesoro. Per l’occasione Papa Francesco ha scritto una lettera a Romana Liuzzo nipote e Preisdente della Fondazione Guido Carli.

Questo il messaggio del Santo Padre: “In occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Guido Carli, auspico che gli insegnamenti e gli esempi di così illustre economista e statista italiano, che si distinse nell’impegno per il bene comune, possano suscitare riflessioni sul valore della fraternità e iniziative di solidarietà. È quanto mai necessario unire gli sforzi nel promuovere la cultura della pace ad ogni livello, diventando costruttori di speranza per preparare un futuro migliore alle nuove generazioni. Al mio incoraggiamento, unisco l’assicurazione della preghiera per il vostro lavoro e volentieri invoco la Benedizione del Signore”.

Durante le celebrazioni saranno consegnati a quindici talenti che hanno dato lustro all’Italia nel mondo il Premio Guido Carli (sulle medaglie prodotte appositamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarà riprodotto il volto dello statista) in vari settore dallo sport, alla musica, all’economia, al giornalismo. Fra i premiati spiccano Pierfrancesco Favino, Sofia Goggia, Clemente Minum, Ettore Pandini. Ampio spazio alla musica che vedrà oltre all’esibizione di Roby Facchinetti anche di Mr.Rain protagonista dell’ultimo Sanremo. “Mr. Rain ha commosso il Paese” - afferma Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli – “elogiando il coraggio di chi combatte le ferite dell’anima e inviando un messaggio importante: riusciamo a volare solo restando l’uno accanto all’altro. Supereroi per noi sono gli italiani che attraverso i loro talenti e la loro arte fanno brillare l’Italia a livello internazionale, unendo al merito personale il servizio al Paese”.

In platea saranno presenti esponenti di primo piano delle istituzioni, top manager e imprenditori, ex premiati e moltissimi studenti. I riconoscimenti verranno assegnati dopo una selezione operata dalla giuria composta, oltre che dallo stesso Letta, da Ornella Barra, COO International Walgreens Boots Alliance; Lavinia Biagiotti, Presidente e CEO di Biagiotti Group; Vincenzo Boccia, Presidente della Luiss Guido Carli; Urbano Cairo, Presidente di Cairo Communication e RCS; Fedele Confalonieri, Presidente di Mediaset; Claudio Descalzi, AD Eni; Luigi Ferraris, AD Ferrovie dello Stato Italiane; Stefano Lucchini, Direttore Relazioni Esterne Gruppo Intesa Sanpaolo; Giovanni Malagò, Presidente del CONI; Giampiero Massolo, Presidente di ISPI e Mundys; Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice televisiva; Antonio Patuelli, Presidente dell’ABI; Stefano Sala, Presidente e AD Publitalia ‘80 e Francesco Starace, AD e Direttore generale di ENEL.