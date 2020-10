Grande attesa per l'apertura di oggi di Pandolce: nuova bakery che stravolge il concetto di bar

Per innovare servono idee, intuizioni e coraggio: è con questi presupposti che Andrea Bassetti è pronto a sbarcare sulla scena romana con Pandolce, un Bakery Bar unico nel suo genere che sta suscitando attesa e curiosità in vista dell’apertura prevista per Sabato 24 Ottobre.

Dimenticate il bar vecchio stampo, in cui dominano cornetti e tramezzini.

A dominare la scena in questo locale, come suggerisce il nome, è il Pandolce, un soffice tripudio di sapori a forma di paninetto, farcito con crema pasticcera, nutella, marmellate fatte in casa alla mattina e di gustosissimi ripieni salati dall’ora di pranzo.

Tra i preferiti, dopo un attento assaggio, quello con pulled pork e verza viola macerata alla maionese fatta in casa e quello con petto di faraona, caviale di lime, mostarda al miele e carote marinate al profumo di menta. Senza dimenticare la soddisfacente scelta di ripieni vegetariani, senza per questo rinunciare al gusto.

Tre formati per tre momenti diversi della giornata: pandolcino alla mattina, delle dimensioni ideali per essere accompagnato con un caffè o un cappuccino, pandolce con farciture salate a pranzo, della dimensione di una rosetta e bottoncini all’aperitivo, da mangiare in un sol boccone.

Sul muro dello splendido laboratorio a vista campeggia la scritta che è il mantra del locale: “Dolce o salato? Pandolce appena sfornato”.

Eh già, perché l’ambiziosa promessa è quella di sfornare tutto il giorno Pandolce sempre caldi pronti per essere farciti all’istante.

Tutto questo in una location calda e suggestiva, nel cuore di Roma nord a Via Flaminia Nuova 251, dove il legno la fa da padrone in un arredamento moderno in linea con le migliori Bakery americane.

Insomma, una piacevole sorpresa questo Pandolce, un locale curato nei minimi dettagli in cui anche il caffè esula dai soliti standard.

Una monorigine esclusiva servita in un elegante flute, certamente il miglior compagno di viaggio per il Pandolce.

