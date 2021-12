Pam Panorama, spesa di Natale a rischio: indette 8 ore di sciopero

Non sono bastate le rassicurazioni dell’azienda, così dopo le sedici ore di sciopero dei giorni scorsi il coordinamento unitario di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs ha stabilito un pacchetto di ulteriori otto ore, da effettuarsi entro il 31 dicembre, in cui i lavoratori di Pam Panorama incroceranno le braccia. Cresce la mobilitazione dei dipendenti del colosso italiano della grande distribuzione: la spesa di Natale nei supermercati con le insegne Pam e IN’s è dunque a rischio.

Indette 8 ore di sciopero

“La società ha dato ampia riprova di continuità proseguendo nella riorganizzazione delle grandi superfici, nella messa a punto della rete vendita, ma anche nell’apertura di nuovi punti vendita con format differenziati” - aveva scritto Pam Panorama dopo la protesta dei lavoratori sotto al Ministero dello Sviluppo Economico. Ma quel terreno comune di confronto auspicato dall’azienda, “con la finalità di accompagnare l’impresa in questo importante processo di cambiamento”, ancora si è trovato. Le prime disponibilità della dirigenza solo dopo la prima decade del mese di gennaio: troppo tardi per i sindacati che chiedevano di poter affrontare nell’immediato le tante questioni critiche che si trascinano irrisolte nell’ambito dei punti vendita. Tra queste quelle mansioni di pulitori che in Pam Panorama sono state arbitrariamente attribuite ad addetti di vendita e a specialisti di banco, c’è poi da comprendere meglio piano di rilancio, visione strategica e quali azioni di svolta l’azienda intenda imprimere alla sua politica gestionale per uscire “dalla situazione di difficoltà contrassegnata dal costante calo dei ricavi, dalle perduranti perdite d’esercizio e dalla crescita dell’indebitamento”.

I sindacati chiedono svolta gestionale a Pam Panorama

“Il deterioramento delle condizioni generali dell’attività lavorativa all’interno dei negozi Pam Panorama, dovuto anche alla determinazione aziendale di internalizzare il servizio di pulizia di taluni punti vendita e notevolmente aggravato dalla consolidata disorganizzazione che in essi regna, così come le deludenti performance del business e, non ultimo, l’incremento della componente debiti nell’ambito delle passività patrimoniali riferibili alla Società, sono aspetti che meriterebbero una diversa e maggiore attenzione da parte di chi guida tale entità commerciale” - tuonano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs nel comunicato sindacale di proclamazione dello sciopero.

Cresce la mobilitazione dei lavoratori: spesa di Natale a rischio

La necessità sottolineata dai sindacati è quella di risposte condivise e volte a tutelare sia l’azienda che i lavoratori. “Per avere un piano aziendale di rilancio, per richiedere un miglioramento dell’organizzazione del lavoro presso i negozi, per far comprendere al management aziendale che, anche se più impegnativa, la strada del confronto con le organizzazioni sindacali - scrivono - è l’unica che può dare soluzioni serie ad una situazione di criticità perdurante”. Da qui le otto ore di sciopero di tutto il personale di Pam Panorama da qui alla fine dell’anno, proprio quando tutti sono alle prese con la spesa per pranzi e cenoni di Natale.