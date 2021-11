Pam Panorama rassicura lavoratori e sindacati: "Impegno per crescita azienda"

Pam Panorama risponde alle preoccupazioni dei lavoratori e dei sindacati che la scorsa settimana, in occasione dello sciopero nazionale, hanno manifestato sotto al Ministero dello Sviluppo Economico.

La protesta dei lavoratori di Pam Panorama

Alla base della protesta, “la totale mancanza di un programma di azione adeguato per rilanciare commercialmente l’azienda ed utile a preservare gli attuali livelli occupazionali”, nonché le nuove direttive societarie sull’organizzazione del lavoro, a cominciare dal processo di internalizzazione dei servizi di pulizia dei negozi. In particolare quelle mansioni di pulitori che in Pam Panorama sono state arbitrariamente attribuite ad addetti di vendita ed a specialisti di banco, “peraltro - sottolineano i sindacati - senza che tali attività siano riferibili a queste figure in base al contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicato”. I sindacati rimproverano poi una “mancanza di visione strategica del management aziendale anche rispetto alla situazione di difficoltà contrassegnata dal costante calo dei ricavi, dalle perduranti perdite d’esercizio e dalla crescita dell’indebitamento”. Da qui la richiesta al Mise di intervenire sull’azienda affinchè possano riprendere le relazioni sindacali “per comprendere, una volta per tutte, come Pam Panorama intenda imprimere una svolta sulla sua politica gestionale”.

Pam Panorama replica ai sindacati: "Impegno per crescita"

Repentina la replica dal quartier generale di Pam Panorama dal quale confermano l’impegno di aver sempre dato la piena disponibilità al confronto e al dialogo con le Parti Sociali, “ne sono riprova - scrive in una nota l’azienda - tutti gli accordi sottoscritti in questi anni con le stesse Organizzazioni Sindacali”.

“Stigmatizziamo tali modalità di comunicazione la cui unica finalità sembra essere quella di distruggere anziché creare i presupposti per un confronto serio e responsabile, soprattutto in un momento in cui la Società - sottolinea - ha dato ampia riprova di continuità proseguendo nella riorganizzazione delle grandi superfici, nella messa a punto della rete vendita, ma anche nell’apertura di nuovi punti vendita con format differenziati. Confidiamo di trovare presto un terreno comune di confronto con la finalità di accompagnare l’impresa in questo importante processo di cambiamento”.