Pam Panorama, dopo le proteste il dietrofront: le pulizie non dovranno farle addetti a banchi e vendita

Prima le proteste, poi lo sciopero che ha messo a rischio la spesa di Natale, alla fine il passo indietro dell?azienda che al tavolo con i sindacati ha ufficializzato la propria volontà di rivedere il capitolato dell?appalto per il servizio di pulizia dei negozi, internalizzato ad ottobre dello scorso anno con le mansioni di pulimento affidate al personale diretto. Pam Panorama fa dietrofront: alle pulizie dei supermercati non dovranno più pensarci addetti alla vendita e ai banchi.

Pam Panorama, sulle pulizie internalizzate c'è il dietrofront

Era stato questo uno dei punti più discussi tra le corsie dei negozi con le insegne Pam e IN?s. ?Nello specifico - hanno fatto sapere Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che nei mesi scorsi avevano guidato la mobilitazione di 7mila dipendenti in tutta Italia - l?azienda ha anticipato ai sindacati la decisione di riaffidare alle società fornitrici di tale servizio le attività temporaneamente attribuite al personale dipendente?.

Pam Panorama, ripresa del dialogo con i sindacati

I rappresentanti dei lavoratori hanno anche chiesto a Pam Panorama, dopo le tensioni degli scorsi mesi, di inaugurare una nuova fase di relazioni sindacali. La necessità sottolineata dai sindacati era quella di risposte condivise e volte a tutelare sia l?azienda che i lavoratori. ?Per avere un piano aziendale di rilancio, per richiedere un miglioramento dell?organizzazione del lavoro presso i negozi, per far comprendere al management aziendale che, anche se più impegnativa, la strada del confronto con le organizzazioni sindacali è l?unica che può dare soluzioni serie ad una situazione di criticità perdurante?. Il dialogo con il passo indietro sull?affidamento delle pulizie in Pam Panorama si è riaperto.