Palmerie conquista Roma con i suoi Poké gourmet, e non solo

Palmerie Pokè è l’ormai noto, e sempre più apprezzato, indirizzo dedicato al food che sta conquistando la Capitale.

Con l’apertura di diverse sedi, da San Lorenzo al Nuovo Salario, passando per Ostia, quartiere Flaminio, precisamente all’interno di Mediterraneo al Museo Maxxi, fino alle nuove aperture in zona Prati e Marconi questo format food dedicato al cibo hawaiano offre soluzioni per tutti i gusti ed esigenze, sia delivery sia take away.

L’obiettivo di Palmerie Pokè è quello di far viaggiare il consumatore, proponendo sapori e gusti esotici tipicamente orientali mescolati con le eccellenze del nostro territorio.

Punto di forza di Palmerie Pokè è senza dubbio la preparazione homemade di tutti i piatti del menù, nonché l’utilizzo di frutta e verdura a km0 e la scelta di solo pesce di alta qualità e, ovviamente, sempre fresco. Il risultato? Piatti golosi, sfiziosi, healthy e coloratissimi, belli da vedere ma, soprattutto, buoni da mangiare.

In tutte le sedi vi è un eccellente servizio di consegna a domicilio, che per la sede di Ostia arriva a coprire un raggio di 8 km raggiungendo anche la zona romana dell’Infernetto.

Il menù è pensato per soddisfare tutti i palati proponendo varie opzioni, non solo bowl componibili ma anche golosi bagel e tartare di pesce fresco.

Chi decide di entrare da Palmerie Pokè avrà davvero l’imbarazzo della scelta: dalle poké bowl classiche, come la Maui con riso per sushi, salmone, avocado e in più la croccantezza delle mandorle, alle più particolari caratterizzate anche da ingredienti più tipicamente italiani, come i pistacchi di Bronte, i pomodori secchi, la stracciatella e le olive taggiasche. Per i più golosi e i palati raffinati imperdibili sono le Poké gourmet, come la Gambero Rosso con pomodorini confit, tartare di gamberi rossi di Mazara e stracciatella: una bowl deliziosa per un’esperienza indimenticabile.

Tutte le sedi sono aperte dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 fino alle 22.00.

Inoltre, iscrivendosi sul sito https://www.palmeriepoke.it/pokefriends si ha la possibilità di ricevere la Poké Friends, ossia una carta fedeltà che permette di ricevere scontistiche e poké in omaggio.

Palmerie è anche su Facebook e Instagram: @palmeriepoke