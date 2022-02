Palazzo Venezia, lavoratori sostituiti a loro insaputa: "Ora viviamo con 480 euro di cassa integrazione"

Dopo i mesi di lockdown hanno atteso la riapertura di Palazzo Venezia per tornare, come da sei anni a quella parte, dietro lo sportello dei ticket, ma per i lavoratori della biglietteria è arrivata la doccia fredda quando hanno scoperto di essere stati sostituiti. Il tutto a loro insaputa.

Palazzo Venezia, lavoratori sostituiti a loro insaputa

“Avremmo dovuto riprendere servizio il 26 aprile scorso, tutto il giorno prima e fino a notte fonda abbiamo atteso la convocazione che però non è mai arrivata. Così la mattina mi sono ugualmente recato a Palazzo Venezia per prendere servizio, è solo li - racconta a RomaToday uno dei tre lavoratori della biglietteria - che ho visto che al mio posto e a quello dei miei colleghi c’erano gli addetti di un’altra società”. La dirigenza di Palazzo Venezia ha deciso infatti di assegnare il servizio di biglietteria, affidato al concessionario Gebart Spa e al suo personale, ad Ales Spa, la società in-house del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

I lavoratori della biglietteria in cassa integrazione: vivono con 480 euro al mese

Così i tre lavoratori, tutti a tempo indeterminato, sono rimasti fuori e oggi vivono con un assegno di cassa integrazione a zero ore di 480 euro mensili. Sostegno che è destinato a finire a giugno 2022. “Per noi è stato un duro colpo, tutto assolutamente inaspettato” - raccontano. “La modalità con la quale siamo stati estromessi dal nostro posto di lavoro è stata brutale e feroce, oltretutto ancora oggi, a distanza di mesi, non sappiamo quale sia stato il motivo della nostra estromissione. L’unica cosa certa è che prosegue il nostro lockdown lavorativo, è umiliante anche perchè la nostra azienda, che pure si sta muovendo, è ancora la concessionaria del servizio". La speranza è che possano essere ricollocati altrove, ma nel frattempo, "in attesa di altri servizi da gestire, viamo nell’incertezza più totale”.

I sindacati annunciano battaglia: "Inammissibile che Palazzo Venezia non risponda"

Una vicenda della quale si stanno occupando la Filcams Cgil e Fisascat Cisl. “Oltre al danno morale per la mancanza del lavoro, per i lavoratori c’è anche un grosso danno economico. Abbiamo chiesto più volte spiegazioni, ma dalla direzione di Palazzo Venezia non ci hanno mai risposto e questo è inammissibile” - tuona Claudia Delfini, sindacalista Fisascat Cisl.

“Dopo mesi di attesa diciamo ‘basta’ a un atteggiamento che mina le basi per corrette relazioni sindacali e che restituisce l’immagine di istituzioni guidate da responsabili sprezzanti di ogni norma e regola. Non faremo un passo indietro - annunciano Filcams Cgil e Fisascat Cisl - finché non otterremo risposte: se un atteggiamento del genere fosse avallato, non solo i dipendenti di Palazzo Venezia, ma anche i lavoratori di altre strutture o poli museali entrerebbero in un tunnel che sfocerebbe nella perdita del sostentamento loro e delle loro famiglie, a causa di decisioni arbitrarie che eludono ogni tipo di procedura di cambio appalto e previsione di clausole sociali che sono volte a garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori”.