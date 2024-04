Addetti alle pulizie in protesta. Palazzo Chigi rischia di restare sporco

Gli uffici di Palazzo Chigi rischiano di restare sporchi. Già perché gli addetti alle pulizie e all’igiene ambientale della sede del governo sono in stato di agitazione. Una mobilitazione lanciata da Filcams Cgil e Uiltrasporti per protestare contro il mancato pagamento degli straordinari da parte della Romeo Gestioni, la società di servizi dell’omonimo imprenditore che in città gestisce numerosi appalti soprattutto per quanto riguarda la gestione del patrimonio pubblico.

La protesta degli addetti alle pulizie

Nonostante le rivendicazioni, solleciti, incontri ed email la questione dei compensi non è stata risolta. Da qui la proclamazione dello stato di agitazione con blocco immediato delle ore supplementari e di straordinario, nonché le flessibilità di ogni tipo. I lavoratori e le lavoratrici infatti, si legge nella lettera che le rappresentanze sindacali hanno inviato alla società e alla presidenza del consiglio dei ministri, aspettano ancora che quelli dei mesi precedenti vengano retribuiti.

Palazzo Chigi rischia di restare sporco

"Con rammarico comunichiamo che lo stato di agitazione si protrarrà fino al saldo dovuto, memori delle inconcludenti comunicazioni precedenti. Ovviamente qualora non si risolvesse in breve tempo tale problematica, non si esclude una dichiarazione di sciopero senza ulteriore preavviso".