Gli 80 lavoratori dell'ospedale di Tivoli rimasti senza lavoro nè cassa integrazione

È passata più di una settimana dall’incendio che ha devastato l’ospedale di Tivoli, causando tre morti e 200 evacuati. La struttura è stata chiusa e non riaprirà prima di quattro o addirittura sei mesi con i pazienti trasferiti negli altri presidi sanitari del territorio. A chilometri di distanza. Dirottati altrove anche interventi, visite e terapie.

Incendio all'ospedale di Tivoli

Il sistema sanitario regionale con difficoltà tenta di rispondere all’emergenza, mentre sono ancora in corso le indagini per stabilire cause e responsabilità di quanto accaduto nella notte dell’Immacolata al San Giovanni Evangelista. Numerosi i punti da chiarire.

E mentre il territorio reclama un intervento più veloce per ripristinare il nosocomio che serve Tivoli e l’intera Valle dell’Aniene, con l’utenza costretta a rivolgersi agli ospedali di Roma ma anche Subiaco, Colleferro, Palestrina e Monterotondo, c’è chi chiede certezze sul proprio futuro lavorativo.

80 lavoratori delle pulizie senza certezze

L’incendio del San Giovanni Evangelista ha lasciato a casa gli 80 addetti alle pulizie. Lavoratori e lavoratrici che, in questa settimana, “stanno consumando ferie e permessi perché ancora non è stato possibile predisporre la cassa integrazione” spiega ai microfoni di RomaToday il sindacalista Claudio Troiani della Fisascat Cisl. Un dramma nel dramma. “Tutti vivono un momento di grande difficoltà, alla vigilia del Natale senza avere certezze sullo stipendio e sul futuro”. Incertezza e preoccupazione.

Per questo lunedì 18 dicembre ci sarà un incontro in Regione per fare il punto della situazione sui lavoratori dell’appalto di pulizie e sanificazione dell’ospedale di Tivoli. “Per parte nostra - scrive la Fisascat Cisl - siamo determinati a fare tutto il possibile per garantire tutele, salvaguardia e continuità occupazionale a persone che sono in una situazione di immeritata tensione e di ovvio disorientamento”. Il sindacato chiederà che sia attivata immediatamente la cassa integrazione. “Si deve fare uno sforzo comune per individuare soluzioni condivise, rapide ed efficaci e dare risposte a decine di lavoratori”. E di famiglie.