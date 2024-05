L'eccellenza di un’oasi residenziale a un passo dal centro di Roma: Aurelia New Living apre le porte per il suo primo Open Day

Siete in cerca della vostra abitazione ideale ma avete ancora le idee poco chiare? Un imperdibile evento vi attende nel cuore di Roma durante il weekend di sabato 18 e domenica 19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00: qui potrete esplorare un esclusivo progetto residenziale e scoprire la vostra futura dimora attraverso un'esperienza coinvolgente e interattiva.

Open day Aurelia New Living

Aurelia New Living è entusiasta di invitare il pubblico a partecipare al suo straordinario Open day, un'eccezionale opportunità che consentirà ai visitatori di scoprire questo affascinante progetto residenziale. Il cuore di Aurelia New Living batte all'unisono con la bellezza della natura circostante, offrendo un'esperienza di vita senza pari. Gli appartamenti sono stati progettati con attenzione per offrire spazi accoglienti e moderni, garantendo una qualità costruttiva impeccabile che assicura comfort e durata nel tempo.

Un'oasi verde tra relax e comfort

Ciò che distingue davvero questo progetto è il meraviglioso parco esterno al centro del complesso, un'oasi verde dove gli abitanti possono trovare rifugio dalla frenesia quotidiana e godere di momenti di relax e svago. Le ampie logge rappresentano un'estensione naturale degli spazi interni, creando un ambiente ideale per socializzare e godersi la tranquillità.

In aggiunta, Aurelia New Living offre una serie di servizi e strutture che arricchiscono ulteriormente l'esperienza abitativa, tra cui una piscina all'interno del parco condominiale, una sala polifunzionale per eventi e incontri comunitari, percorsi fitness, area kids e la certificazione LEED© che attesta l'impegno per la sostenibilità ambientale, portando con sé una serie di vantaggi per gli abitanti in termini di sostenibilità e risparmio energetico.

Con ben otto palazzine (I Cedri, Le Betulle, Gli Aceri, I Tigli, Le Querce, I Faggi, I Gelsi, I Pini) e 160 appartamenti che comprendono monolocali, bilocali e trilocali smart e comfort, quadrilocali comfort e space, attici e una serie di plus come la terrazza a loggia o il giardino in tutti gli appartamenti, Wellness Park condominiale attrezzato chiuso, classe A4, sicurezza e qualità costruttiva sostenibile, Aurelia New Living offre anche una posizione strategica di ulteriore vantaggio, con la vicinanza alle stazioni della metropolitana Baldo degli Ubaldi e Cornelia, nonché alla stazione ferroviaria Aurelia, che garantisce un rapido accesso al centro della città.

Il percorso

L'Open day di Aurelia New Living sarà un'esperienza emozionante che inizierà dallo showroom, dove i visitatori saranno trasportati nel cuore del progetto grazie ad immagini reali e virtuali. Attraverso la tecnologia VR, potranno esplorare virtualmente gli appartamenti e ammirare la bellezza delle logge, immergendosi completamente nell'atmosfera di Aurelia New Living.

Il percorso continuerà nel cantiere, già in uno stato avanzato, dove i visitatori potranno toccare con mano la serietà e la qualità costruttiva che caratterizzano il lavoro di di Aurelia New Living, avendo un'anteprima esclusiva della propria futura casa. Infine, i partecipanti avranno l'opportunità di ricevere informazioni commerciali dettagliate e di approfittare di vantaggi e promozioni esclusive riservate solo a chi si accrediterà all'evento.

Informazioni utili

Per ulteriori informazioni e per prenotare la propria partecipazione all'Open day, basta compilare il seguente form sul sito o contattare il team dedicato ai seguenti recapiti: via della Vignaccia 45, Roma; Showroom: via della Vignaccia 45, Roma; sito web aurelianewliving.com; indirizzo e-mail: info@aurelianewliving.com; telefono: 06 86.35.65.24.

Aurelia New Living, iniziativa di Techbau Engineering and Construction, in collaborazione con AbitareIn e promossa da Compagnia Immobiliare Italiana, vi aspetta numerosi!