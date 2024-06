Grande successo per l'Open Day di Aurelia New Living. Nuovi appuntamenti l'8 e il 9 giugno con interessanti novità

Un percorso emozionale e informativo che ha saputo catturare l’attenzione di tutti: l'Open Day di Aurelia New Living, svoltosi sabato 18 e domenica 19 maggio a Roma, ha rappresentato un autentico trionfo di partecipanti che hanno vissuto un’esperienza unica e coinvolgente. Attraverso un percorso fatto di immagini, realtà virtuale immersiva, materiali e finiture, i visitatori hanno goduto in anteprima dell'esperienza abitativa offerta dall'esclusivo progetto. Il momento culminante è stato l'ingresso, dove i clienti, muniti di caschetto protettivo, sono entrati ad esplorare il cantiere in stato avanzato, guidati da un ingegnere che rispondeva a tutte le loro domande e curiosità.

Inaugurazione dell'appartamento campione di Aurelia New Living, il nuovo Open Day

Grazie all’entusiasmo e ai sorrisi dei partecipanti, oggi Aurelia New Living è orgogliosa di annunciare due nuovi e imperdibili eventi dedicati: sabato 8 e domenica 9 giugno, dalle 10.00 alle 19.00, si terranno due Open Day in occasione dell'inaugurazione dell'appartamento campione totalmente arredato e personalizzato.

I partecipanti, questa volta, potranno entrare fisicamente nell'appartamento, scoprire e toccare con mano il comfort e l'eleganza dell'abitare Aurelia New Living. Sarà sicuramente una giornata emozionante in cui sarà possibile accogliere tutti, per la prima volta o la seconda, nello store di Aurelia New Living e far scoprire tutte le bellezze di questo innovativo progetto residenziale.

Aurelia New Living: tra comfort, benessere e modernità

Un vero e proprio nuovo modo di abitare in centro città: l'innovativo progetto residenziale offre ben 8 palazzine, 160 appartamenti tra monolocali e bilocali smart e comfort, trilocali e quadrilocali smart, comfort e space, attici e diversi plus. Il cuore di Aurelia New Living batte all'unisono con la bellezza della natura circostante, offrendo un'esperienza di vita senza pari. Gli appartamenti sono stati progettati con attenzione per offrire spazi accoglienti e moderni, garantendo una qualità costruttiva impeccabile che assicura comfort e durata nel tempo.

Ciò che distingue davvero questo progetto è il meraviglioso parco esterno al centro del complesso, un'oasi verde dove gli abitanti possono trovare rifugio dalla frenesia quotidiana e godere di momenti di relax e svago. Le ampie logge rappresentano un'estensione naturale degli spazi interni, creando un ambiente ideale e sicuro per socializzare e godersi la tranquillità.

L’architettura di Aurelia New Living si presenta come un’ode alla modernità, intrecciando il ritmo del progresso della città con la delicatezza della natura. La sua struttura lineare, adornata da terrazze soleggiate e dettagli raffinati, invita i suoi residenti a immergersi nella bellezza circostante di un contesto urbano che pone al centro il benessere e l’equilibrio con l’ambiente circostante. Ogni dettaglio è curato con passione per garantire il benessere psicofisico e la comodità, trasformando ciascun elemento aggiuntivo in un vantaggio riservato.

All’interno del giardino residenziale c’è anche uno spazio moderno e accogliente dedicato interamente ai più piccoli. Un'area giochi progettata per stimolare la creatività e la socializzazione. Il servizio di portineria è a disposizione per supportare i residenti nell’organizzazione della giornata, dalle prenotazioni ai trasporti, garantendo un supporto affidabile e discreto in ogni momento. Immancabile uno spazio equipaggiato da attrezzature moderne e specifiche per ogni tipo di attività fisica e pensato per soddisfare tutte le esigenze di coloro che amano prendersi cura di loro stessi. Anche sicurezza e protezione non mancheranno mai grazie alle telecamere ad alta definizione collocate strategicamente in tutta la struttura.

L’interno di ogni residenza di Aurelia New Living è un ritratto di design contemporaneo, l’attenzione per i dettagli si riflette in ogni angolo. Il legno pregiato e il gres caratterizzano le finiture, conferendo un’eleganza senza tempo ad ogni stanza.

In aggiunta, Aurelia New Living offre una serie di servizi e strutture che arricchiscono ulteriormente l'esperienza abitativa, tra cui una piscina all'interno del wellness park condominiale, una sala polifunzionale per eventi e incontri comunitari e la certificazione LEED© che attesta l'impegno per la sostenibilità ambientale, portando con sé una serie di vantaggi per gli abitanti in termini di sostenibilità e risparmio energetico.

Infine, la posizione strategica di Aurelia New Living è un ulteriore vantaggio, con la vicinanza alle stazioni della metropolitana Baldo degli Ubaldi e Cornelia, nonché alla stazione ferroviaria Aurelia, che garantisce un rapido accesso al centro della città. Con la fermata dell’autobus a soli 50 metri di distanza, muoversi per Roma diventa un’esperienza senza contrattempi. Tutto ciò apre le porte all’opportunità di scoprire Roma e altre destinazioni. Aurelia New Living è infatti situato a soli 20 minuti di auto dai vicoli pittoreschi di Trastevere e dalle magnificenze artistiche del Vaticano. Questa vicinanza alle meraviglie storiche e artistiche della città eterna offre un accesso privilegiato a una vita centrale, arricchita dalla cultura e dalla vita sociale romana.

Come partecipare all'Open Day: informazioni utili

Per ulteriori informazioni e per prenotare la propria partecipazione all'Open Day, basta compilare il form sul sito www.aurelianewliving.com o contattare il team dedicato ai seguenti recapiti: showromm via della Vignaccia, 45; indirirzzo e-mail info@aurelianewliving.com; telefono 06 86.35.65.24.

Aurelia New Living, iniziativa di Techbau Engineering and Construction, in collaborazione con AbitareIn e promossa da Compagnia Immobiliare Italiana, vi aspetta numerosi!