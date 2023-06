Wizz Air sceglie Roma per il più grande appuntamento di reclutamento piloti d'Italia

Giovedì 29 e venerdì 30 giugno la compagnia aerea Wizz Air organizzerà a Roma degli Open Day per il più grande evento di reclutamento piloti in Italia.

Wizz Air ha scelto dunque la Capitale per assumere più personale di equipaggio andando in contro alle rotte sempre più frequenti e al maggior numero di aeromobili della famiglia Airbus A320. Attualmente la compagnia cerca capitani e primi ufficiali con licenza EASA per unirsi alle sue basi.

L’iniziativa si svolgerà in due fasi. La prima il 29-30 giugno (rispettivamente alle ore 15:00 e 11:00) presso il Mercure Roma West (via degli Eroi di Cefalonia 301) vedrà in scena gli Open Day per piloti professionisti mentre fra l’1 e 4 luglio e dal 7 al 10 agosto si terranno le valutazioni presso il Monterotondo Training Center (via Antonio Meucci 21).

Per partecipare i piloti devono registrarsi tramite un modulo speciale prima dell'evento compilando una domanda di lavoro sul portale “Careers” del sito web ufficiale Wizz Air e dovranno rispettare i requisiti minimi della compagnia aerea. Tra i numerosi vantaggi che la compagnia aerea offre ai propri dipendenti: opportunità di avanzare progressivamente e rapidamente nella propria carriera (Command Upgrade, Safety Captains / Line Training Captain / Instructor / Management Pilot); formazione di livello mondiale, contratto a tempo indeterminato; copertura assicurativa in caso di perdita della licenza, dei viaggi e dell'assicurazione sulla vita e tanto altro.