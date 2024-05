Talent Day, l'outlet di Castel Romano apre i colloqui: quando e dove presentarsi

"Chi è alla ricerca di un lavoro nel settore del fashion retail o della ristorazione può approfittare dello speciale Talent Day. E' l'annuncio che arriva dal Designer Outlet di Castel Romano che, per giovedì 23 maggio, apre i colloqui a chiunque voglia candidarsi, in collaborazione con InfoJobs, piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online.

Dalle 10 alle 13, presso la sala A (sopra il Guest Service di piazza dell’Elefante), i candidati incontreranno i rappresentanti delle singole aziende e faranno colloqui brevi, della durata massima di 10 minuti, nei quali si presenteranno e potranno lasciare il proprio CV aggiornato. I profili più in linea con le posizioni attualmente aperte – ma anche quelle del prossimo futuro - saranno ricontattati per proseguire il processo di selezione.

In occasione dei talent days dei centri McArthurGlen, InfoJobs offre consulenze e soluzioni tailor-made per la ricerca di candidati in linea con le richieste dei brand. Per i candidati, è disponibile un webinar focalizzato alla realizzazione di un curriculum efficace e linee guida su come presentarsi al meglio ad un colloquio di lavoro, per poi accedere a offerte di posizioni lavorative sia junior sia senior per differenti professionalità all’interno dei Designer Outlet McArthurGlen in Italia.