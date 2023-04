Roma World cerca musicisti che "facciano la storia": come candidarsi

Roma World, il parco a tema dell’antica Roma, ha riaperto per la stagione primaverile ed estiva 2023 e annuncia di essere alla ricerca di musicisti. Il parco a tema "Antica Roma" offre un contratto per esibirsi da giugno in poi in un ambiente unico e suggestivo.

Come candidarsi

Sabato 6 maggio si terrà un contest a cui potranno partecipare artisti, gruppi, scuole di musica, ensemble, cori, classi e performer che abbiano un repertorio ispirato alle sonorità e alla storia di Roma.

Un'occasione unica per tutti i giovani musicisti che non vedono l’ora di mostrare il proprio talento e farsi conoscere dal pubblico di Roma World. I vincitori diventeranno protagonisti di Music for the Empire, l’animazione serale nel villaggio dei legionari, ricostruito all’interno del parco tematico. Per partecipare è sufficiente iscriversi sul sito www.romaworld.com.

“Roma World permette di vivere la Roma Antica, così come è stata immaginata in decenni di film e fiction, da Ben Hur al Gladiatore - dichiara Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World - A Roma, Roma la vedi, a Roma World, Roma la vivi!”.