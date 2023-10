Poste Italiane cerca portalettere nel Lazio

Entro venerdì 13 ottobre 2023 sarà possibile inviare la propria candidatura come portalettere per Poste Italiane. Infatti l'azienda è alla ricerca di nuovi lavoratori nel Lazio.

Poste Italiane offre contratti a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Le persone selezionati si ocuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, ecc) nell'area territoriale di propria competenza.

Per potersi candidare bisognerà inserire la propria candidatura nella sezione Carriere del sito di Poste. L'azienda ai candidati richiede come requisiti il possesso di un diploma di scuola media superiore (voto minimo 70/100) o diploma di laurea, anche triennale (con votazione minima 102/110), patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali.