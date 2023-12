Poste Italiane cerca consulenti finanziari e addetti ai recapiti a Roma e provincia

Poste Italiane è alla ricerca di nuovi profili professionali da inserire nelle sue varie sedi a Roma e Provincia. Nello specifico l’azienda sta selezionando consulenti finanziari e addetti al recapito.

Per quanto riguarda il ruolo di consulente finanziario il candidato dovrà inviare la propria candidatura entro il 15/1/2024. Fra i requisiti richiesti dall’azienda la risorsa deve essere laureata/o o laureanda/o (triennale o magistrale), con ottime capacità di comunicazione e di relazione, interessata/o al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e gli investimenti, predisposta/a per il lavoro in autonomia/di gruppo e per lavorare su obiettivi commerciali sfidanti, oltre che dotata/o di un’ottima conoscenza del pacchetto Office. In caso di assunzione Poste Italiane offrirà un contratto di lavoro dipendente full time (36 ore su 6 giorni lavorativi) e retribuzione commisurata al livello di esperienza maturata, secondo quanto previsto dal CCNL di Poste Italiane.

Per la figura di addetto al recapito i requisiti minimi richiesti sono il diploma di scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche. L’azienda offre un contratto a tempo determinato?in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Candidatura entro il entro il 7/01/2024.

Sarà possibile inviare la propria candidatura sul sito https://www.posteitaliane.it/it/come-candidarsi-in-poste.html