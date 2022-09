Magicland cerca 100 zombie per Halloween: aperte le candidature

MagicLand è alla ricerca di 100 zombi da impiegare nel più grande parco divertimenti del centro sud Italia. Gli aspiranti mostri potranno inviare la loro candidatura entro il prossimo 18 settembre. Nelle giornate del 24 e 25 settembre si svolgeranno i casting per la selezione.

Dal 2011, MagicLand è il più grande parco divertimenti tematico del Centro-Sud Italia. Offre 39 attrazioni per coraggiosi, per famiglie e per bambini, 2 teatri, il planetario più grande d’Europa, uno spettacolo di fontane danzanti unico in Italia. Tre ristoranti, otto chioschi, quattro bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento. Si estende su una superficie di 600.000 m2 ed ospita oltre 17.000 piante.

A selezionare gli zombi sarà una giuria di qualità. Gli aspiranti mostri saranno animatori – che intratterranno i piccoli ospiti con i giochi più paurosi - e figuranti, che invaderanno le vie del parco della "Horror Zone", seminando terrore e mettendo a dura prova gli ospiti. Ai candidati selezionati sarà proposto un contratto di lavoro per le giornate di ottobre (8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 e 31). Dopo i casting, gli aspiranti zombie potranno trascorrere gratuitamente la giornata al Parco. Per candidarsi: https://magicland.it/it/landing/casting_zombie