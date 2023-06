Mondo Convenienza cerca addetti alle vendite a Roma

Mondo Convenienza cerca nuovo personale per la sua rete delle vendite nella Capitale. Nello specifico sono trentandue i nuovi addetti ricercati nel punto vendita del Centro Commerciale Dima Shopping Bufalotta.

Il personale dovrà accogliere e supportare i clienti nell'individuazione delle soluzioni d'arredo, realizzare progettazioni di ambienti, agevolare la shopping experience suggerendo le opzioni di pagamento più adatte alle esigenze dei clienti, occuparsi dello spazio espositivo insieme al resto del gruppo di lavoro.

L'iniziale contratto part time prevede 20 ore settimanle di lavoro. Ai neo-venditori l'azienda offre un programma di formazione con rimborso chilometrico per trasferta e pranzo, della durata di 5 - 6 settimane che si svolgerà presso il punto vendita di Roma Casilina. Durante il corso i collaboratori avranno modo di sviluppare le competenze tecniche necessarie per la consulenza alla vendita. Una volta inseriti nel punto vendita, Mondo Convenienza prevede aggiornamenti continui per garantire lo sviluppo professionale delle risorse con l’obiettivo di favorire la stabilizzazione contrattuale. I programmi di training sono un principio fondamentale per Mondo Convenienza che, nel 2022, ha dedicato oltre 280mila ore di formazione solo per i venditori.

Capacità di ascolto e organizzative, con pregressa esperienza, conoscenza dei software di progettazione saranno importanti in sede di colloquio.

Gli interessati potranno inviare la propria candidature al link: https://inrecruiting.intervieweb.it/mondoconvenienza/jobs/addettie-vendita-bufalotta-369781/it/