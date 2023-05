Mondo Convenienza cerca 85 nuovi addetti alle vendite a Roma

Continua il programma di assunzioni di Mondo Convenienza che a Roma è alla ricerca di nuovi 85 addetti alle vendite per potenziare la sua rete e garantire il miglior servizio ai propri clienti.

La multinazionale leader nella distribuzione di mobili e complementi d'arredo per i nuovi venditori propone un percorso di inserimento attraverso un programma di formazione graduale della durata di 6 settimane, articolato in più moduli durante i quali i collaboratori avranno modo di sviluppare le competenze tecniche necessarie per la consulenza alla vendita come la progettazione grafica degli ambienti da arredare. Inoltre l'azienda dedica percorsi di carriera specifici con l’obiettivo di far crescere le risorse verso posizioni di maggiore responsabilità.

Mondo Convenienza ad oggi conta 4000 collaboratori e dedica uno sguardo particolare ai giovani: infatti il 70% dei suoi collaboratori è under 35.

Le posizioni aperte sono disponibili al sito mondoconv.it, da cui è possibile inviare la propria candidatura: https://www.mondoconvenienzagroup.com/posizioni-aperte/