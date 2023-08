McDonald's cerca nuovo personale. Ecco i ristoranti interessati

Continua la ricerca di nuovo personale per i ristoranti di McDonald’s a Roma. La catena di fast food cerca infatti 50 nuovi candidati, di cui 40 crew e 10 manager e ha fissato una giornata di selezioni e colloqui presso il ristorante di Roma Tiburtina De Paolis, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 per martedì 5 settembre.

Il nuovo personale servirà a rafforzare i ristoranti McDonald's di Via Tiburtina, 515 (De Paolis); Via Tiburtina, 1150 (Tiburtina Drive); Via Casilina, 396 (Torpignattara); P.zza dei Mirti, 28 (Centocelle); P.zza Regina Margherita,15.

McDonald's cerca persone capaci di lavorare in squadra e a contatti con i clienti offrendo opportunità di lavoro concreata grazie a contratti stabili e possibilità di crescita professionale rapida. Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione, verranno inserite con contratti full-time o part-time e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, chiaramente parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Per partecipare bisogna inviare la propria candidatura sul sito di McDonald's e complilare un questionario. I candidati che non riusciranno a partecipare alla giornata di selezioni e colloquiprevista il 5 settembre e che saranno ritenuti idonei, verranno contattati per un colloquio individuale.