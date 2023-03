McDonald's cerca personale nei ristoranti di Roma: tutte le informazioni

McDonald’s è alla ricerca di 40 persone per rafforzare i team di alcuni ristoranti di Roma, nello specifico per i locali di piazza dei Mirti (Centocelle), via del Casale Cavallari (Tiburtina Drive) e via Casilina 384 (Torpignattara). In particolare McDonald’s è alla ricerca di 30 figure Crew e 10 profili Manager. Per questa ragione l'azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui per conoscere da vicino la realtà del ristorante attraverso l'esperienza di chi ci lavora.

Martedì 21 marzo persso il McDonald's di via Tiburtina 515 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 si terranno i colloqui di lavoro. McDonald's offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità.

I candidati selezionati saranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; verranno inserite con contratti full-time o part-time e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, chiaramente parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Per partecipare alle selezione bisognerà candidarsi direttamente sul sito di McDonald's attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV. I candidati che non riusciranno a partecipare alla giornata di selezioni e colloqui prevista il 21 marzo e che saranno ritenuti idonei, verranno contattati per un colloquio individuale.