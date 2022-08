McDonald's cerca 100 nuovi dipendenti a Roma: come partecipare alle selezioni

Nuove assunzioni a Roma da parte di McDonald’s. Il colosso del fast-food cerca 100 persone per rafforzare il personale dei ristoranti di via Nazionale, via del Tritone, piazza San Giovanni Battista de La Salle, viale di Valle Aurelia, piazza Pio XI e via Castellina Marittima, zona Monteverde .

Gli aspiranti candidati alle nuove posizioni lavorative hanno tempo sino al 31 agosto per inoltrare domanda sul sito di McDonalds e partecipare a una prima fase di selezione che consiste in un questionario e nell’inserimento del proprio cv.

Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test aggiuntivo, e chi lo supererà potrà partecipare alla tappa romana del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà di settembre. Nel corso dell’evento parteciperanno a colloqui individuali e si potranno confrontare con persone che già lavorano nei ristoranti della zona e condivideranno la loro esperienza.

Come detto, per i ristoranti di Roma McDonald’s è alla ricerca di 100 persone, posizioni che rientrano nel piano di crescita nazionale, che quest’anno prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.