Magicland assume: il parco divertimenti cerca 300 figure

MagicLand, in vista dell’apertura prevista per il prossimo 9 aprile, ha dato il via alle selezioni per il personale che accompagnerà gli ospiti del Parco nella stagione 2022 che sarà ricca di novità, a partire dalla nuova attrazione ad alto tasso di adrenalina, Wild Rodeo, in pieno stile Far West.

Magicland, nuovi posti di lavoro

Sono 300 le figure professionali ricercate, chiamate a svolgere diverse mansioni. Le selezioni sono aperte e gli annunci sono rivolti a candidati di entrambi i sessi. Manutentori generici, addetti retail, addetti all’accoglienza per le biglietterie, addetti alle attrazioni, addetti alla ristorazione, Pizzaioli, addetti all’amministrazione, magazzinieri con competenze macchine vending e stagisti in ambito marketing e comunicazione.

Le assunzioni richiedono per tutte le figure professionali alcuni requisiti di base: la residenza o il domicilio in zone limitrofe al Parco (Valmontone), un’ottima predisposizione a lavorare con il pubblico, un’attitudine al lavoro di squadra e la disponibilità a lavorare nei giorni festivi.

Per candidarsi è possibile visitare il sito ufficiale del Parco alla pagina “Lavora con noi” https://magicland.it/it/lavora-con-noi, dove sono elencate le offerte di lavoro attive.