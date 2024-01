Italo, 30 offerte di lavoro a Roma. Come candidarsi

Italo è alla ricerca di ben trenta nuovi dipendenti di cui 20 Hostess & Steward di bordo e 10 per ruoli di staff da inserire nella sede romana della società a Porta Maggiore.

Nello specifico la società di trasporto ferroviario per Roma è alla ricerca di Junior e Senior Accountant (per supportare e rafforzare il team Contabilità e Bilancio) a Junior Business Analyst e Junior Internal Audit, si ricerca poi un Addetto Loyalty & CRM (a supporto della attività legate al target corporate), un Digital Marketing ed un Content Management Internazionale (con livello inglese madrelingua, per la strategicità del ruolo). Assunzioni che riguardano anche il ramo Itabus, per cui si è alla ricerca di un Controller (da inserire nella direzione Pianificazione e Controllo) ed un addetto E-commerce. Assistenza e supporto ai viaggiatori sono invece fra le mansioni richieste per la figura di Hostess e Steward. Chi vorrà candidarsi in questo ruolo dovrà essere in possesso di un titolo di studio (diploma o laurea), conoscere l’inglese, lavorare su turni ed essere capace di fare lavoro di squadra. Le candidature si potranno fare direttamente sul sito di Italo e chi supererà le selezioni con il team HR di Italo ed il partner Randstad, parteciperà al corso di formazione di tre settimane tenuto da docenti Italo che inizierà il 15 febbraio.

Italo offre un’importante opportunità di crescita ai giovani ragazzi e ragazzi e infatti dalla categoria Hostess e Steward attingerà i futuri Train Manager (capotreno). Prospettive di crescita e carriera interessanti per i giovani, che Italo incontra costantemente anche grazie al progetto "Train your future". Un’iniziativa lanciata per fare recruiting nelle scuole, orientando i giovani al mondo del lavoro oppure indirizzandoli verso il percorso accademico a loro più congeniale: nel solo anno scolastico 2022/23 sono state coinvolte 4 regioni (Lombardia, Veneto, Lazio e Puglia), incontrati 1.100 studenti di 12 istituti superiori visitati.

Ilaria Alfonso, Responsabile Reclutamento e Selezione di Italo ha dichiarato: “Siamo alla costante ricerca di personale, in linea con la crescita aziendale. Negli anni si arricchiscono il nostro network e l’offerta per i viaggiatori, dunque si amplia anche il nostro organico. Puntiamo da sempre su giovani dinamici, offrendo loro la possibilità di intraprendere un percorso di carriera che apre ad interessanti scenari, sia a livello operativo che di staff”.

Italo nella sua offerta lavorativa offre un innovativo sistema di welfare studiato per soddisfare le esigenze delle persone: copertura sanitaria, servizi di teleconsulto medico attivi h24 (estendibili anche al proprio nucleo familiare), convenzioni con palestre e agenzie di viaggio, possibilità di acquistare libri scolastici. L’azienda inoltre punta sull’investimento costante in formazione: corsi frequenti di aggiornamento e mantenimento delle competenze, formazione manageriale ma anche sullo Human Factors oltre al simulatore di condotta ad alta tecnologia per il personale di macchina, sessioni di autodifesa e disostruzione.