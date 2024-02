Emirates cerca personale di bordo a Roma

Domenica 18 febbraio presso il Double tree by Hilton Rome Monti in Piazza dell'Esquilino, Emirates organizza il primo di una serie di open day per cercare nuove risorse da inserire nel suo organico.

La più grande compagnia aerea internazionale del mondo è infatti alla ricerca di nuovo personale di bordo. L’open day rientra nel piano di nuove assunzioni di Emirates, che nel 2023 ha dato lavoro a ben nuovi 8.000 membri dell'equipaggio di cabina. Per il 2024 l’obiettivo della compagnia è quello di incrementare del 25% i membri dell’equipaggio, ovvero 5.000 unità.

La ricerca di nuovo personale è rivolta per coloro che si affacceranno al mondo del lavoro o per chi ha cominciato da poco a muovere i primi passi nel settore. I nuovi assunti faranno parte di uno dei marchi più iconici, oltre ad apprendere le competenze in materia di ospitalità e di vita dai migliori formatori del settore. Essendo la sicurezza una delle massime priorità di Emirates, il candidato ideale dovrà essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza. Tutto l'equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all'avanguardia della compagnia aerea a Dubai. Tutti i membri dell'equipaggio di Emirates risiedono nell'eccitante città cosmopolita di Dubai e godono di un interessante pacchetto di lavoro che comprende una serie di benefit come uno stipendio esente da imposte, un alloggio gratuito fornito dalla compagnia, il trasporto gratuito da e verso l’aeroporto, un'ottima copertura medica e sconti esclusivi per lo shopping e le attività ricreative a Dubai.

Chiunque voglia partecipare all’open day dovrà inviare la propria candidatura on-line con un curriculum vitae (CV) aggiornato in inglese e una fotografia recente.

.La ricerca di nuove risorse è in linea con la capillarità del network dell'azienda e va di pari passo con l’ammodernamento degli A380 con l’inserimento della nuova classe di volo Premium Economy, la consegna della nuova flotta di Airbus A350 e Boeing 777-X.