Offerte di lavoro: bando per 45 posti a tempo indeterminato in Comune

Giardinieri, agenti di polizia locale, personale tecnico e amministrativo. Per un totale di 45 posti, tutti a tempo indeterminato. Il comune di Guidonia Montecelio per far pronte alle carenze di organico, annuncia che entro il mese di ottobre avvierà le procedure concorsuali per la selezione e l’assunzione del nuovo personale.

“Queste assunzioni serviranno ad efficientare ulteriormente l’attività degli uffici - spiega il sindaco, Mauro Lombardo -. Il loro numero non è ancora sufficiente a coprire tutti i fabbisogni, ma si tratta comunque, dell’avvio di una sana programmazione. Nel 2023 procederemo ad altre assunzioni”.

“In questo momento - aggiunge l’assessore comunale al Personale, Stefano Salomone - molti uffici svolgono le proprie attività in carenza di un’adeguata copertura di organico e questo rallenta l’attività amministrativa. Abbiamo preferito bandire dei concorsi, e non attivare lo scorrimento delle graduatorie di altri concorsi, per garantire una maggiore trasparenza e una maggiore partecipazione”.

Offerte lavoro comune Guidonia Montecelio

Nel dettaglio sono 9 i concorsi per 45 posti.

1 - 4 posti per collaboratore amministrativo archivista

Cat. B3, Licenza media + certificazioni o Diploma

Bando:

Domanda:

https://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/85

2 - 4 posti operaio specializzato giardinieri

Cat. B3, Licenza media + certificazioni

Bando:

Domanda:

https://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/86

3 - 1 posto istruttore informativo

Cat. C1, Diploma tecnico informatico

Bando:

Domanda:

https://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/87

4 - 4 posti istruttore tecnico

Cat. C1, Diploma tecnico

Bando:

Domanda:

https://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/88

5 - 7 posto agente polizia locale

Cat. C1 - Diploma

Bando:

Domanda:

https://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/89

6 - 14 posti istruttore amministrativo

Cat. C1 - Diploma

Bando:

Domanda:

https://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/90

7 - 3 posto istruttore direttivo amministrativo

Cat. D1, Laurea

Bando:

Domanda:

https://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/91

8 - 3 posti istruttore direttivo polizia locale

Cat. D1, Laurea

Bando:

Domanda:

https://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/92

9 - 5 posti istruttore direttivo tecnico

Cat. D1, Laurea Tecnica

Bando:

Domanda:

https://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/93

Bandi pubblicati nella gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 Ottobre.

Scadenza domande 29 ottobre

https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

Tutte le informazioni:

https://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/bandi-di-concorso